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Hakan Meriçliler de İstanbul'u terk etti! "Burayı gördüğüm an vuruldum"

24.06.2022 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı oyuncu Hakan Meriçliler de İstanbul'u terk edenler kervanına katıldı. Meriçliler, sevgilisi Çiğdem Taban ile Bodrum'a yerleşti. Hakan Meriçliler yel değirmenleri bölgesinde yaşamaya başladı. İstanbul'u terk eden başarılı oyuncu "Burayı gördüğüm an vuruldum" dedi.

Hakan Meriçliler de İstanbul'u terk etti! "Burayı gördüğüm an vuruldum"

Yalan Dünya dizisindeki başarılı oyunculuğuyla tanınan ve pek çok yapımda yer alan Hakan Meriçliler sevgilisiyle birlikte İstanbul'u terk ederek Bodrum'a yerleşti. Hakan Meriçliler, Bodrum'daki tarihi yel değirmenlerinden birini satın alıp tadilat yaptırdı. Sevgilisiyle yaşadığı evi çok sevdiğini söyleyen oyuncu, "Burayı gördüğüm an vuruldum. Ben bu tarihi bölgenin muhafızı gibiyim" dedi.

Meriçliler'in tadilat yaptırdığı ev; üç kattan oluşuyor. Birinci kat salon, ikinci kat yatak odası, en üst kat ise çalışma odası olarak düzenlenmiş. Sabah'a konuşan ünlü oyuncu açıklamasında şunları söyledi:

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"ZEKİ MÜREN BURADA ŞARKILAR SÖYLERMİŞ"

"Bir abimiz burayı korumuş, yol geçmemesini sağlamış. İki yıl önce vefat etti. Başlarda çok yer gezdim, aklımda hiç Bodrum yoktu, buranın satılık olduğunu duyunca hemen aldım.

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Aynı anda hem güneşin batışını hem de ayın doğuşunu aynı anda görebiliyor. Buraya Zeki Müren, Türkan Şoray vs. daha kimler kimler gelip gidermiş. O zamanlar Zeki Müren çıplak sesle burada şarkılar söylermiş."

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