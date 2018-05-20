Hakan Meriçliler kimdir? Hakan Meriçliler, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a katıldı!

Hakan Meriçliler, ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde boy gösterecek. Dizinin yeni bölüm fragmanında ünlü oyuncuyu görenler, Hakan Meriçliler kimdir diye araştırmaya başladı. Hakan Meriçliler, Ziya adlı bir karakteri canlandıracak dizide. Fragmanda Hızır ile arasında geçen konuşmada "Ziya kimi öldürmeye geldin?" sözleri merak uyandırdı. Peki Hakan Meriçliler kimdir? Kaç yaşındadır? Hangi dizilerde oynadı? İşte Hakan Meriçliler hakkında merak edilenler...

HAKAN MERİÇLİLER KİMDİR?

Yalan Dünya adlı dizide canlandırdığı Çağatay Koçtuğ karakteriyle tanıdığımız Hakan Meriçliler, 29 Ocak 1968 tarihinde İzmir‘de Selanik ve Girit göçmeni bir ailenin oğlu olarak doğmuştur. Babasının adı Yüksel Meriçliler’dir. Annesi Yunandır. İzmir’de lisede okurken lise tiyatrosuyla tanıştı ve tiyatrocu olmaya karar verdi. Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro oyunculuk bölümünden 1995 yılında mezun oldu.

2000 yılında Sivas Devlet Tiyatrosuna styin oldu. 2010 yılında da Trabzon Devlet Tiyatrosu’na atandı. Sonra Trabzon’dan İstanbul‘a 6 yıl geçici görev ile gönderildi. Oradan Ankara‘ya tayin edildi ama Ankara’da deniz olmadığı için yeniden Trabzon‘a tayin isteyip yaptırdı. Tiyatro Dot da çalıştı.