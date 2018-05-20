Hakan Meriçliler kimdir? Hakan Meriçliler, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a katıldı!

Hakan Meriçliler, ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde boy gösterecek. Dizinin yeni bölüm fragmanında ünlü oyuncuyu görenler, Hakan Meriçliler kimdir diye araştırmaya başladı. Hakan Meriçliler, Ziya adlı bir karakteri canlandıracak dizide. Fragmanda Hızır ile arasında geçen konuşmada "Ziya kimi öldürmeye geldin?" sözleri merak uyandırdı. Peki Hakan Meriçliler kimdir? Kaç yaşındadır? Hangi dizilerde oynadı? İşte Hakan Meriçliler hakkında merak edilenler...
Yalan Dünya adlı dizide canlandırdığı Çağatay Koçtuğ karakteriyle tanıdığımız Hakan Meriçliler, 29 Ocak 1968 tarihinde İzmir‘de Selanik ve Girit göçmeni bir ailenin oğlu olarak doğmuştur. Babasının adı Yüksel Meriçliler’dir. Annesi Yunandır. İzmir’de lisede okurken lise tiyatrosuyla tanıştı ve tiyatrocu olmaya karar verdi. Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro oyunculuk bölümünden 1995 yılında mezun oldu.
2000 yılında Sivas Devlet Tiyatrosuna styin oldu. 2010 yılında da Trabzon Devlet Tiyatrosu’na atandı. Sonra Trabzon’dan İstanbul‘a 6 yıl geçici görev ile gönderildi. Oradan Ankara‘ya tayin edildi ama Ankara’da deniz olmadığı için yeniden Trabzon‘a tayin isteyip yaptırdı. Tiyatro Dot da çalıştı.
2012 – 2014 yılları arasında Senaristliğini Gülse Birsel‘in ve yönetmenliğini Jale Atabey Özberk‘in yaptığı “Yalan Dünya” adlı dizide Bartu Küçükçağlayan, Altan Erkekli, Olgun Şimşek, Gülse Birsel, Hasibe Eren, Rutkay Aziz, Gonca Vuslateri, Gupse Özay, Sarp Apak, Füsun Demirel, Derya Karadaş ile beraber oynadı.
2014 yılında “Kaderimin Yazıldığı Gün” adlı dizide Özcan Deniz, Hatice Şendil, Begüm Kütük Yaşaroğlu, Metin Çekmez, Gül Onat, Gürbey İleri ile beraber rol aldı.
Hakan Meriçliler, ilk evliliğini tiyatrocu Ayla Baki ile yaptı. Bu evliliğinden Doğaç (d.2000) adında bir oğlu vardır.
2012 yılında model Senem Kuyucuoğlu ile birlikte oldu.
Hakan Meriçliler, 17 Mayıs 2015 tarihinde gazeteci Ayşe Acar ile evlendi.
Hakan Meriçliler, 2016 yılında yönetmen Andaç Haznedaroğlu‘nun çektiği “Herşey Aşktan” adlı sinema filminde Şükrü Özyıldız, Hande Doğandemir, Mithat Can Özer, Öznur Serçeler ile birlikte oynadı.
Rol Aldığı Tiyatro Oyunları:
2011 – Ben Feuerbach : Tankred Dorst – Trabzon Devlet Tiyatrosu
2010 – Büyük Sultan Oviedolu Katalina : Miguel De Cervantes – Ankara Devlet Tiyatrosu
2009 – Pornografi (oyun)|Pornography : Simon Stephens – Tiyatro Dot
2008 – Vur/Yağmala/Yeniden/Shoot/Get Treasure/Repeat : Mark Ravenhill – Tiyatro Dot
2007 – Savaş İkinci Perde Çıkacak : Oldrich Danek – İstanbul Devlet Tiyatrosu
2006 – Ölümsüzler (oyun) : Melih Cevdet Anday – İstanbul Devlet Tiyatrosu
2005 – Müfettiş : Nikolay Vasilyeviç Gogol – İstanbul Devlet Tiyatrosu
2001 – Karar Kimin : Brian Clark – Trabzon Devlet Tiyatrosu
2001 – Klakson Borazan Bırtlar : Dario Fo – Trabzon Devlet Tiyatrosu
1997 – Seviyorlardı Yaşamı : Ferdi Merter – Sivas Devlet Tiyatrosu
1987 – Erkek Arkadaş : Sandy Wilson – İzmir Devlet Tiyatrosu –
Filmleri ve Dizileri :
Oyuncu :
2016 – Her Şey Aşktan (Sinema Filmi)
2015 – Komedi Türkiye (Tv Programı)
2014 – İçimdeki Ses (Sinema Filmi)
2014 – OHA: Oflu Hoca’yı Aramak (Sinema Filmi)
2014 – Kaderimin Yazıldığı Gün (Yakup Yörükhan) (TV Dizisi)
2012 – 2014 – Yalan Dünya (Çağatay) (TV Dizisi)
2011 – Tek Başımıza (Necati) (TV Dizisi)
2010 – Deli Saraylı (Bahçevan) (TV Dizisi)
2009 – Melekler ve Kumarbazlar (İrfan) (Sinema Filmi)
2009 – Bahar Dalları (Neşet) (TV Dizisi)
2008 – Küçük Kadınlar (Şahin) (TV Dizisi)
2008 – Komedi Türk (Haber Spikeri) (TV Dizisi)
2008 – Kendi Okulumuza Doğru (Tahir) (TV Dizisi)
2008 – 2009 – Adanalı (Biryantin Hikmet) (TV Dizisi)
2007 – Semum (Prof. Oğuz) (Sinema Filmi)
2007 – Menekşe ile Halil (Ahmet) (TV Dizisi)
2007 – Doğal Köle (Kısa Film)
2006 – Ruj (Kısa Film)
2006 – Erkekler Ağlamaz (TV Dizisi)
2006 – Emret Komutanım: Şah Mat (Mahmut) (Sinema Filmi)
2005 – Kadın Her Zaman Haklıdır (TV Dizisi)
2004 – Büyük Buluşma (TV Dizisi)
2003 – Kurtlar Vadisi (Çeçen Lider) (TV Dizisi)
Sanat Yönetmeni :
2006 – Ruj (Sanat Yönetmeni) (Kısa Film)
Yazım Ekibi :
1993 – Bir Düğün Masalı (Diyaloglar) (Sinema Filmi)
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