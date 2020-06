Hakan Muhafız 4. sezon ne zaman başlıyor?

Netflix’in ilk yerli yapımı olma özelliği taşıyan Hakan Muhafız dizisi yerli ve yabancı çok sayıda izleyiciden tam not almayı başardı. Hakan Muhafız 3 sezon boyunca devam eden hikayesi ve her sezonda kadroya dahil olan yeni oyuncularıyla büyük ilgi gördü. Yayınlanan 3. sezonun ardından izleyicilerin en çok merak ettiği konulardan bir tanesi; “Hakan: Muhafız final mi yaptı?” sorusu oldu. Hakan Muhafız 3. sezon son bölüm nedeniyle “Hakan Muhafız bitti mi?” soruları kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Dizi henüz final yapmamış olsa da 4. sezonu ile final yapmayı planlıyor. Netflix, 4. sezon boyunca yayınlanmış olan Hakan Muhafız dizisinin ardından yoluna yeni yerli yapımlarından olan Atiye ve Aşk 101 dizileriyle devam edecek. Atiye 2. sezon ve Aşk 101 2. sezon da izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Netflix, her iki dizinin yeni sezon yayınlanma tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Hakan Muhafız 4. Sezon Ne Zaman?



İzleyicilerin en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi olan “Hakan Muhafız 4. sezon ne zaman yayınlanacak?” sorusu nihayet cevap buldu. Netflix’ten yapılan açıklamaya göre ilgiyle izlenen dizinin 4. ve final sezonu 9 Temmuz’da izleyicilerle buluşuyor. 4. sezonda da Hakan Muhafız bölümleri izleyicilerin karşısına çıkıyor. Netflix’in tüm yapımlarında uyguladığı gibi izleyiciler, yeni sezonun tüm bölümlerini tek seferde izleyebilecek. Hakan Muhafız 4. sezon fragman ile dizinin takipçilerinin merakı ve heyecanı bir kat daha arttı. Diziye 3. sezonda katılan isimlerin hikayeyi bambaşka bir boyuta taşımasıyla oldukça heyecanlı ve sürükleyici bir maceraya başlayan dizinin 4. sezonda nasıl devam edeceği ve nasıl sonlanacağı merak konusu. Hakan Muhafız final sezonunun nasıl olacağını merak edenlerin şimdilik 9 Temmuz’u beklemesi gerekiyor.