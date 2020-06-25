Hakan Muhafız 4. sezon ne zaman başlıyor?

Netflix’in ilk yerli yapımı olma özelliği taşıyan Hakan Muhafız dizisi yerli ve yabancı çok sayıda izleyiciden tam not almayı başardı. Hakan Muhafız 3 sezon boyunca devam eden hikayesi ve her sezonda kadroya dahil olan yeni oyuncularıyla büyük ilgi gördü. Yayınlanan 3. sezonun ardından izleyicilerin en çok merak ettiği konulardan bir tanesi; “Hakan: Muhafız final mi yaptı?” sorusu oldu. Hakan Muhafız 3. sezon son bölüm nedeniyle “Hakan Muhafız bitti mi?” soruları kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Dizi henüz final yapmamış olsa da 4. sezonu ile final yapmayı planlıyor. Netflix, 4. sezon boyunca yayınlanmış olan Hakan Muhafız dizisinin ardından yoluna yeni yerli yapımlarından olan Atiye ve Aşk 101 dizileriyle devam edecek. Atiye 2. sezon ve Aşk 101 2. sezon da izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Netflix, her iki dizinin yeni sezon yayınlanma tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
Hakan Muhafız 4. Sezon Ne Zaman?
İzleyicilerin en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi olan “Hakan Muhafız 4. sezon ne zaman yayınlanacak?” sorusu nihayet cevap buldu. Netflix’ten yapılan açıklamaya göre ilgiyle izlenen dizinin 4. ve final sezonu 9 Temmuz’da izleyicilerle buluşuyor. 4. sezonda da Hakan Muhafız bölümleri izleyicilerin karşısına çıkıyor. Netflix’in tüm yapımlarında uyguladığı gibi izleyiciler, yeni sezonun tüm bölümlerini tek seferde izleyebilecek. Hakan Muhafız 4. sezon fragman ile dizinin takipçilerinin merakı ve heyecanı bir kat daha arttı. Diziye 3. sezonda katılan isimlerin hikayeyi bambaşka bir boyuta taşımasıyla oldukça heyecanlı ve sürükleyici bir maceraya başlayan dizinin 4. sezonda nasıl devam edeceği ve nasıl sonlanacağı merak konusu. Hakan Muhafız final sezonunun nasıl olacağını merak edenlerin şimdilik 9 Temmuz’u beklemesi gerekiyor.
Hakan: Muhafız Oyuncuları
Oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık, Burçin Terzioğlu ve Miray Daner gibi önemli isimlerin yer aldığı Hakan Muhafız, her yeni sezon kadrosuna dahil olan isimlerle dikkat çekmeyi başarıyor. Dizinin kadrosuna sonradan dahil olan Funda Eryiğit, Boran Kuzum, Taner Ölmez ve Bige Önal hikayenin güçlenmesine katkıda bulunuyor. 4. sezonda da hikayeyi oldukça önemli bir yere taşıyacak oyuncularla Hakan Muhafız dizisinin başarılı bir final yapması bekleniyor.
Hakan Muhafız Konusu
Hakan (Çağatay Ulusoy) İstanbul’da sıradan bir hayat sürdürürken bir anda İstanbul’u koruma görevi olan bir grubun üyesi olduğunu öğrenir ve hayatı değişir. Sahip olduğu yeni güçlere alışmak konusunda bir süre zorluk yaşayan Hakan, İstanbul’u koruma görevinin önemini anladıkça elinden gelen en büyük gayreti göstermeye başlar. Hakan Muhafız Vezir ve Ölümsüzlere karşı İstanbul’u savunurken bir yandan da geçmişe dair bilmediklerini öğrenmek üzere önemli bir maceraya atılır. Ona bu macera ve görevde yakın arkadaşları ve sadık olanlar yardım etmeye çalışır.
Hakan Muhafız 3. Sezonda Ne Oldu?
Hakan Muhafız 3. sezon vezir kim sorusuyla izleyicilerin aklını bir hayli meşgul etmeyi başardı. Diziye 3. sezonda dahil olan Funda Eryiğit, Taner Ölmez, Bige Önal ve İlayda Alişan gibi oyuncular sezonun akışını önemli ölçüde değiştirdi. Sezonun son bölümünde izleyicilerin kafasında soru işaretleri bırakan gelişmeler yaşandı. Büyük bir belirsizliğin hakim olduğu 3. sezon son bölüm sonrası, şimdi dizinin sıkı takipleri Hakan Muhafız 4. sezon ilk bölümü merakla bekliyor. Önemli bir düğümün çözüleceğinin ve başarılı bir final olacağının sinyallerini veren Hakan Muhafız 4. sezon fragmanı heyecanın ve ilginin çok daha fazla artmasına neden oldu.
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