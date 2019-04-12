Hakan: Muhafız (The Protector) galasından kareler

Merakla beklenen ve 26 Nisan Cuma günü Netflix’te yayınlanacak toplam sekiz bölümlük dizinin ilk iki bölümü seyirciden büyük beğeni topladı.

Gösterim öncesi İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan; Çağatay Ulusoy, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Engin Öztürk, Okan Yalabık, Burçin Terzioğlu ve yönetmenler Umut Aral ve Gönenç Uyanık ile birlikte sahnede kısa bir söyleşi gerçekleştirdi.

11 Nisan Perşembe akşamı Zorlu Center Cinemaximum’da, dizi oyuncuları ve yönetmenlerin katılımıyla özel bir gösterim düzenlendi.

Netflix’in tüm dünyada çok ses getiren ilk Türk orijinal dizisi Hakan: Muhafız’ın (The Protector) ikinci sezon prömiyeri 38. İstanbul Film Festivali kapsamında yapıldı.

BOL SÜRPRİZLİ BİR SEZON

İlk sezonda kendi halinde bir halı tüccarrıyken İstanbul’un muhafızı olduğunu öğrenen ve hayatını bu uğurda değiştiren Hakan (Çağatay Ulusoy), yeni sezonda da şehri yok etmeye ant içmiş Ölümsüzler ordusuna karşı tüm gücüyle savaşmaya devam ediyor.

Bir taraftan da sevdiklerini korumaya çalışan Hakan’ı pek çok macera ve sürpriz bekliyor…



