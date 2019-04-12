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Hakan: Muhafız (The Protector) galasından kareler

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.04.2019 10:08 | Son Güncelleme

Netflix’in ilk Türk orijinal dizisi Hakan: Muhafız’ın 2. sezon galası dün gece gerçekleşti. Galaya kadın oyuncuların güzelliği damga vurdu.

Hakan: Muhafız (The Protector) galasından kareler

Çağatay Ulusoy, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Engin Öztürk, Okan Yalabık ve Burçin Terzioğlu’nun başrollerini paylaştığı Netflix’in ilk Türk orijinal dizisi Hakan: Muhafız’ın (The Protector) merakla beklenen ikinci sezonunun ilk gösterimi İstanbul’da gerçekleştirildi.

26 Nisan'da seyirciyle buluşacak dizinin kırmızı halısında şıklık yarışı yaşandı...

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Netflix’in tüm dünyada çok ses getiren ilk Türk orijinal dizisi Hakan: Muhafız’ın (The Protector) ikinci sezon prömiyeri 38. İstanbul Film Festivali kapsamında yapıldı.

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11 Nisan Perşembe akşamı Zorlu Center Cinemaximum’da, dizi oyuncuları ve yönetmenlerin katılımıyla özel bir gösterim düzenlendi.

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Gösterim öncesi İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan; Çağatay Ulusoy, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Engin Öztürk, Okan Yalabık, Burçin Terzioğlu ve yönetmenler Umut Aral ve Gönenç Uyanık ile birlikte sahnede kısa bir söyleşi gerçekleştirdi.

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Merakla beklenen ve 26 Nisan Cuma günü Netflix’te yayınlanacak toplam sekiz bölümlük dizinin ilk iki bölümü seyirciden büyük beğeni topladı.

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BOL SÜRPRİZLİ BİR SEZON

İlk sezonda kendi halinde bir halı tüccarrıyken İstanbul’un muhafızı olduğunu öğrenen ve hayatını bu uğurda değiştiren Hakan (Çağatay Ulusoy), yeni sezonda da şehri yok etmeye ant içmiş Ölümsüzler ordusuna karşı tüm gücüyle savaşmaya devam ediyor.

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Bir taraftan da sevdiklerini korumaya çalışan Hakan’ı pek çok macera ve sürpriz bekliyor…

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