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  4. Hakan Peker belediye başkanı adayı mı oluyor? "Ateşini yolla bana"

Hakan Peker belediye başkanı adayı mı oluyor? "Ateşini yolla bana"

04.08.2023 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ateşini Yolla Bana, Karam, Bir Efsane gibi unutulmaz şarkılarla tanınan Hakan Peker'in siyasete atılacağı iddia edildi. Hakan Peker'in belediye başkanı adayı olacağı iddiası gündem olunca şarkıcıdan açıklama gecikmedi.

Unutulmaz şarkılara imza atan Hakan Peker sosyal medyayı salladı. 31 Mart'taki seçimlerde Hakan Peker'in Safranbolu'dan belediye başkanı adayı olacağı iddia edildi.

Peker, "2024 yerel seçimlerinde Safranbolu'dan belediye başkanı adayı olacağı" iddiasına dikkat çeken bir cevap verdi.

Hakan Peker, hakkında çıkan haberlere sosyal medya hesabından yanıt verirken şu ifadeyi kullandı:

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"Belli mi olur çok güzel projelerim var. Sanat kültür kenti, Unesco tarihi miras şehirler arasında yılar önce yerini aldı. Çok güzel projelerim var. Kısmet diyelim şimdilik... O zaman ateşini yola bana!"

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