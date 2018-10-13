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Hakan Peker çıldırdı; kanala avukat gönderdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.10.2018 10:50 | Son Güncelleme

Şarkıcı Hakan Peker yeni şarkısının en çok dinlenenler listesine girememesine sinirlendi ve kanala avukat gönderdi! Bunun üzerine MÜYAP harekete geçti

Hakan Peker çıldırdı; kanala avukat gönderdi

Müzik dünyası karıştı! Hakan Peker, 'Unutuluyor mu Aşklar' şarkısının klibine bir müzik kanalında yeterince yer verilmediğini iddia etti. Şarkının listelere alınmadığını da söyledi ve kanala avukatıyla birlikte polis gönderip tutanak tutturdu.

Hakan Peker, o kanalda klibinin yayınını yasaklattı. Hakan Peker'in polise başvurmasını tasvip etmeyen, üyesi olduğu MÜYAP ise kararıyla şaşırttı.

MÜYAP, üyesi Hakan Peker'i haysiyet kuruluna sevketti. Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği (MÜYAP) Başkanı Bülent Seyhan, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Yönetim kurulu olarak aldığımız karar neticesinde, üyemiz Hakan Peker'i, bu davranışından dolayı haysiyet kuruluna sevk ettik."

TOP 20 ZİRVESİ NASIL OLUŞUYOR?

Kanalın Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akbay ise "Top 20 listesi nasıl oluşturuluyor?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bütün sektör, Top 20 listesinin nasıl oluşturulduğunu ve yayın akışını çok iyi biliyor.

Biz 35 ayrı kriteri baz almamızın yanı sıra ulusal ve yerel radyolarda çalınma sürelerini, radyo monitör verilerini, haftalık dijital verileri, 40 üniversitede bulunan kiosklardaki geri bildirimleri ve fiziki satışların grafiklerini derleyerek bir puanlama çıkarıyoruz. Top 20 listesi bu verilerden oluşuyor. Ancak tüm bu kaynaklarda üst sıralarda olan listede Mehmet zirveye yerleşebiliyor."

'BİZCE ETİK DAVRANILMADI'

Hakan Peker, avukatı Cengiz Balcı aracılığıyla Günaydın'a olayla ilgili şu açıklamayı gönderdi:

"Hakan Bey, haksız rekabet, tarafsız yayıncılık, hukuksuzluk ve ilkesizlikle karşı karşıya kaldı. Yasal hakkı olarak bu durumun tespitini yaptırıp eserini o TV Grubu'nda yasaklattı. Çünkü kendisine etik davranılmadığına inanıyor."


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Hakan Peker Hakan Peker tv kanalı Unutuluyor mu Aşklar

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