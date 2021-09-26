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Hakan Peker'den şaşırtan karar!

26.09.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pop müziğin önemli isimlerinden Hakan Peker yaptığı açıklamayla şaşırttı. Hakan Peker ilk kez türkü okumaya karar verdi.

Hakan Peker'den şaşırtan karar!

Şarkıcı Hakan Peker önceki gün Nişantaşı Citys'te objektiflere yansıdı. Acelesi olduğunu ve görüşmesine yetişmeye çalıştığını söyleyen ünlü şarkıcı, karışık bir albüm hazırlığı içinde olduğunu ve ilk kez türkü okuyacağını açıkladı.

Heyecanlı olduğunu belirten Peker "Yeni pandemi döneminden çıktık, yapacağız bir karışık albüm, bir türkü okuyacağım. İlk kez okuyacağım türkü, daha önce de böyle bir projem vardı ama olmamıştı" diye konuştu.

Peker artık müzik piyasasında albümlerin satmadığını onun yerine herkesin tek şarkılık single yaptığını anlatırken, "Bu durum ekonomik olarak açmaz değil mi?" soru üzerine "Pandeminden dolayı müzik piyasası sıkıntılı henüz oturmadı yerine. Albümler yapılmıyor ki satsın, albümler yok artık singlel'lar yapılıyor tek tek. Herkese gelen düğün bayram" ifadesini kullandı.

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