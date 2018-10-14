MAGAZİN

Hakan Peker'in genleri anneden! Sanki ablası

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.10.2018 10:04 | Son Güncelleme

Ekranlarda, beyazperdede ve sahnelerde boy gösteren birçok ünlü ismin aileleri arka planda kalıyor. Ünlüler zaman zaman anneleriyle görüntüleniyor veya sosyal medyada paylaşım yapıyor.

İşte ünlüler ve anneleri...

Ünlülerin anneleri

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Ekranlarda, beyazperdede ve sahnelerde boy gösteren birçok ünlü ismin aileleri arka planda kalıyor. Ünlüler zaman zaman anneleriyle görüntüleniyor veya sosyal medyada paylaşım yapıyor. İşte ünlüler ve anneleri... Şarkıcı Hakan Peker, Instagram hesabından annesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını "Canım annem gelmiş" notuyla paylaştı.
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Gupse Özay ve annesi.
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'Havuç' karakteriyle zihinlere kazınan oyuncu Furkan Kızılay ve annesi bir alışveriş merkezinde objektiflere böyle yansıdı.
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Pelin Karahan'ın, annesi Nural Koçyiğit ile çekip paylaştığı bu pozuna takipçilerinden beğeni yağdı.
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Annesinin fotoğrafını Instagram'da paylaşan oyuncu Özge Özpirinçci herkesi çok şaşırttı. Annesinin fotoğrafını gören 'Bir insan bu kadar mı benzer' diyor.
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İşte Özge Özpirinçci'nin annesi
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Oyuncu Birce Akalay annesi Yasemin Ergün ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından 'Güzel annem' notuyla paylaştı.
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Ayla Çelik, annesi Leyla Çelik ile Etiler Akmerkez'de görüntülendi.
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Muhabirlere selam veren şarkıcı, ''Anne-kız alışveriş yapıyoruz'' dedi.
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Gonca Vuslateri ve annesi.
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Sunucu Saba Tümer eski dönemlere ait fotoğrafların paylaşıldığı perşembe gününü boş geçmedi ve bir TBT paylaştı.
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Çocukluk yıllarına ait bir kareyi sevenleriyle paylaşan Saba Tümer, fotoğrafın altına şu notu düştü: ''Küçükken kameraları sevmediğimin resmidir. Rahmetli annemin güzelliği ve şıklığı. Kalbimdesin her an...'' Saba Tümer'in fotoğrafına takipçileri, "Bir insan bu kadar mı benzer annesine?'', "Annenizin kopyası gibisiniz" gibi yorumlarda bulundu.
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İvana Sert ve annesi.
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Zerrin Tekindor'un güzelliği meğer annesinden geliyormuş!
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54 yaşındaki Zerrin Tekindor, annesinin bu fotoğrafını Instagram'dan paylaştı ve gören herkese 'Maşallah' dedirtti.
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2002 Dünya Güzeli Azra Akın, annesiyle birlikte çekilen fotoğrafın altına 'Nihayet annemle... Her şeyim, canım annem...' notunu düştü.
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Azra Akın'ın takipçileri fotoğrafın altına 'Güzelliğini annesinden almış' şeklinde yorumlar yaptı.
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Hakan Peker anne

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