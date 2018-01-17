Hakan Peker'in annesini görenler gözlerine inanamadı!

Şarkıcı Hakan Peker, Instagram hesabından annesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, "Canım annem gelmiş" notunu düştü.

"ABLA-KARDEŞ GİBİSİNİZ"

Ünlü şarkıcının paylaşımının altına, "Abla-kardeş gibisiniz, anneye bakınca estetik olmadığına inandım, daha anne yaşlanmamış ki siz yaşlanasınız, bu kadar genç görünmek estetik değil genetikmiş" şeklinde yorumlar yapıldı.

BOTOKS KURBANI OLDU

56 yaşında olmasına rağmen oğluyla neredeyse aynı yaşta duran şarkıcı Hakan Peker, geçtiğimiz günlerde botoks kurbanı olduğu haberleriyle gündeme gelmişti.

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