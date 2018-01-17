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Hakan Peker'in annesini görenler gözlerine inanamadı!

MAGAZİN HABERLERİ | 17.01.2018 10:41 | Son Güncelleme 9 saat önce

56 yaşında olmasına rağmen hep genç kalmayı başaran ünlü şarkıcı Hakan Peker, sosyal medya hesabından annesinin fotoğrafını paylaştı.

Hakan Peker'in annesini görenler gözlerine inanamadı!

Şarkıcı Hakan Peker, Instagram hesabından annesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, "Canım annem gelmiş" notunu düştü.

"ABLA-KARDEŞ GİBİSİNİZ"

Ünlü şarkıcının paylaşımının altına, "Abla-kardeş gibisiniz, anneye bakınca estetik olmadığına inandım, daha anne yaşlanmamış ki siz yaşlanasınız, bu kadar genç görünmek estetik değil genetikmiş" şeklinde yorumlar yapıldı.

BOTOKS KURBANI OLDU

56 yaşında olmasına rağmen oğluyla neredeyse aynı yaşta duran şarkıcı Hakan Peker, geçtiğimiz günlerde botoks kurbanı olduğu haberleriyle gündeme gelmişti.

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MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER YAŞANDI?

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Hakan Peker anne

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