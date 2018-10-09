MAGAZİN

Hakan Sabancı birliğe teslim oldu! İlk fotoğraf geldi

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.10.2018 13:33 | Son Güncelleme

Ömer-Arzu Sabancı'nın ortanca oğlu Hakan Sabancı, bedelli askerlik hakkını kullanarak vatani görevini yerine getirmek için Kütahya'da bulunan birliğine teslim oldu.

Sabancı, ilk askerlik gününden tertibiyle ilk pozunu verdi.

Ünlülerin askerlik fotoğrafları

1 / 95

Hakan Sabancı

Hakan Sabancı
Sabancı, bedelli askerlik hakkını kullanarak vatani görevini yapacağı Kütahya’da ki askeri birliğine teslim oldu.
2 / 95

Hakan Sabancı

Hakan Sabancı
Sabancı, ilk askerlik gününden tertibiyle ilk pozunu verdi.
3 / 95

Anıl Altan

Anıl Altan
Anıl Altan bedelli askerlikten yararlanmış, vatani görevini Bolu’da yerine getiren Altan 16 gün sonra birliğinden ilk fotoğrafını paylaştı.
4 / 95

Anıl Altan

Anıl Altan
Ünlü oyuncu fotoğrafın altına; Tarihi ile meşhur ve şanlı 2.Komando Tugayında bu süreyi geçirmek ve görevimizi yerine getirmek ayrı bir onurdu. Bütün komutanlarımıza teşekkür ederiz. Bu üniforma ile sınırlarımızı, vatanımızı koruyan ve bütün görevdeki askerlerimize, kardeşlerimize, abilerimize teşekkür ederiz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet ve ailelerine sabırlar dilerim. İyi ki varsınız.’ Notunu düştü.
5 / 95

Anıl Altan

Anıl Altan
Altan’ın fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni aldı. Ünlü oyuncuya bazı takipçileri ‘Çavuş olmuşsunuz tebrikler’ yorumunda bulundu.
6 / 95

Alişan

Alişan
Alişan Manisa'daki acemi birliğinde çekilen fotoğrafını 'Vaayy be,8 sene geçmiş üstünden.Manisa Alaşehir acemi birliğinden.Allah şu anda askerde olan bütün Mehmetçiklerimize sağ salim evlerine kavuşmayı nasip etsin' notuyla paylaştı.
7 / 95

Kadir İnanır

Kadir İnanır
Tuzla'da askerlik yapan Kadir İnanır'ın asker arkadaşları arasında Orhan Pamuk ve Mahsar Alanson'da yer alıyor.
8 / 95

Bülent Ersoy

Bülent Ersoy
Bülent Ersoy, 1976`da Gölcük`te bahriyeli olarak vatan borcunu ödedi.
9 / 95

Asker Barış Manço

Asker Barış Manço
10 / 95

Yılmaz Erdoğan, vatani görevini yaptığı Kütahya'da yemin töreninde.

Yılmaz Erdoğan, vatani görevini yaptığı Kütahya'da yemin töreninde.
11 / 95

12 / 95

Sinema dünyamızın en önemli simalarından biri olan unutulmaz oyuncu Kemal Sunal askerlik görevini yapmaya 1981 yılında başlamıştır

Sinema dünyamızın en önemli simalarından biri olan unutulmaz oyuncu Kemal Sunal askerlik görevini yapmaya 1981 yılında başlamıştır
13 / 95

Kemal Sunal Ankara Etimesgut'ta Bando Mızıka bölüğünde askerliğini yaptı.

Kemal Sunal Ankara Etimesgut'ta Bando Mızıka bölüğünde askerliğini yaptı.
14 / 95

İşte usta sanatçının askerlik fotoğrafları.

İşte usta sanatçının askerlik fotoğrafları.
15 / 95

16 / 95

17 / 95

1986-1988 yılları arasında İzmir Narlıdere'de vatani görevini yapan ünlü şarkıcı Cenk Eren, o günlere ait bir fotoğrafını paylaşarak; "Asker olmak, vatani görevini yapmak onurdur. 18 ay yaptık biz de ne mutlu... #tbt ise en alasından" notunu düştü.

1986-1988 yılları arasında İzmir Narlıdere'de vatani görevini yapan ünlü şarkıcı Cenk Eren, o günlere ait bir fotoğrafını paylaşarak; "Asker olmak, vatani görevini yapmak onurdur. 18 ay yaptık biz de ne mutlu... #tbt ise en alasından" notunu düştü.
18 / 95

Turgut Özal

Turgut Özal
Turgut Özal askerliğini yapmak üzere 1959 yılında Ankara Ordonat Okulu'nda yedek subay oldu.
19 / 95

Alp Kırşan

Alp Kırşan
Acemi birliğini Isparta 40.Piyade alayında yapan Alp Kırşan'ın dağıtım yeri ise Şırnak/Silopi Çalışkan taburu olmuştur.
20 / 95

Yılmaz Güney

Yılmaz Güney
Yılmaz Güney, Muş 227. Piyade Alayı'n da askerliğini tamamlamıştır.
21 / 95

Reha Muhtar

Reha Muhtar
22 / 95

Ediz Hun

Ediz Hun
23 / 95

Mehmet Ali Erbil

Mehmet Ali Erbil
Mehmet Ali Erbil, vatani görevini 1983 yılında Burdur`da yaptı.
24 / 95

Bülent Ecevit

Bülent Ecevit
25 / 95

Asteğmen Behzat Ç.

Asteğmen Behzat Ç.
Beşikçioğlu'nun kamuflaj kıyafetler içinde elinde kolayla gösteren fotoğrafı 1988'de Hakkari Yüksekova'da çekilmiş. Askerliğini tim komutanı jandarma asteğmen olarak yapan ünlü oyuncunun sık sık teröristlerle çatışmalara girmiş.
26 / 95

Serdar Ortaç askerde.

Serdar Ortaç askerde.
27 / 95

Serdar Ortaç askerliğini Sivas 5'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı 178'inci Piyade Er Eğitim Alayı'nda bedelli askerlik yaptı. Ortaç'ın asker arkadaşlarından biri de Kaan Girgin'di.

Serdar Ortaç askerliğini Sivas 5'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı 178'inci Piyade Er Eğitim Alayı'nda bedelli askerlik yaptı. Ortaç'ın asker arkadaşlarından biri de Kaan Girgin'di.
28 / 95

Genco Erkal

Genco Erkal
29 / 95

Kenan Kalav

Kenan Kalav
30 / 95

Asteğmen Zeki Müren

Asteğmen Zeki Müren
Askerliğini 1957-1958 yıllarında yedek subay olarak Ankara Piyade Okulu (6 ay), İstanbul Harbiye Temsil Bürosu (6 ay) ve Çankırı'da (3 ay) yaptı.
31 / 95

Erdal İnönü

Erdal İnönü
32 / 95

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin askerlik hatırası...

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin askerlik hatırası...
Bu kez elinde gitar yerine silah var. Tangöze askerliğini Erzurum'da yaptı.
33 / 95

Cem Yılmaz askerliğini Ankara Mamak Muhabere Bilgi Sistemler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda yaptı.

Cem Yılmaz askerliğini Ankara Mamak Muhabere Bilgi Sistemler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda yaptı.
34 / 95

Yılmaz tam 18 ay askerlik yaptı.

Yılmaz tam 18 ay askerlik yaptı.
35 / 95

Yavuz Bingöl'ün askerlik anısı.

Yavuz Bingöl'ün askerlik anısı.
36 / 95

Çanakkale’de yedek subay öğrencisi Ahmet Mesut Yılmaz - 1975

Çanakkale’de yedek subay öğrencisi Ahmet Mesut Yılmaz - 1975
37 / 95

15 Ağustos tarihinde birliğine teslim olan İmirzalioğlu 17 Ocak 2009 tarihinde tezkeresini alarak askerlik görevini tamamladı.

15 Ağustos tarihinde birliğine teslim olan İmirzalioğlu 17 Ocak 2009 tarihinde tezkeresini alarak askerlik görevini tamamladı.
38 / 95

Özcan Deniz'in askerlik hatırası.

Özcan Deniz'in askerlik hatırası.
39 / 95

Ünlü şarkıcının asker selamı.

Ünlü şarkıcının asker selamı.
40 / 95

Yılmaz Morgül

Yılmaz Morgül
1987-88 yılları arasında Amasya Orduevi'nde çavuş olarak askerliğini yapmış.
41 / 95

‘Adamım diyene kapak olsun’

‘Adamım diyene kapak olsun’
Şarkıcı Aydın, son günlerde artan terör olaylarına Instagram üzerinden tepki gösterdi.
42 / 95

Askerlik fotoğrafını paylaşan Aydın, “Hani dalga geçersiniz, güler laf edersiniz ama bir sürü adamım diyene kapak olsun bu fotoğraf...

Askerlik fotoğrafını paylaşan Aydın, “Hani dalga geçersiniz, güler laf edersiniz ama bir sürü adamım diyene kapak olsun bu fotoğraf...
43 / 95

Askerlikten ne kaçtık, ne erteledik. Teskeremizi aldık. Allah bütün şehitlerimize rahmet, yakınlarına sabır versin” notunu yazdı.

Askerlikten ne kaçtık, ne erteledik. Teskeremizi aldık. Allah bütün şehitlerimize rahmet, yakınlarına sabır versin” notunu yazdı.
44 / 95

45 / 95

Melih Gökçek Kıbrıs'ta askerliğini yaptı.

Melih Gökçek Kıbrıs'ta askerliğini yaptı.
46 / 95

47 / 95

48 / 95

49 / 95

Cenk Eren

Cenk Eren
1986-1988 yılları arasında İzmir Narlıdere'de vatani görevini yapan şarkıcı Cenk Eren, o günlere ait bir fotoğrafını Instagram'dan paylaşarak "Asker olmak, vatani görevini yapmak onurdur. 18 ay yaptık biz de ne mutlu... #tbt ise en alasından" notunu düştü.
50 / 95

Mehmet Aslan

Mehmet Aslan
Yakışıklı oyuncu Mehmet Aslan, Instagram'da askerlikten kalma bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın altına da "Deniz Er Egitim Alayi İskenderun. Askerlik anısı olmayana gerçekten üzülüyorum! (terlik iznim göğüsümde) Hey gidi be" yazarak bedelli askerlik yapanlara göndermede bulundu.
51 / 95

Erkan Petekkaya

Erkan Petekkaya
52 / 95

Nihat Doğan

Nihat Doğan
Nihat Doğan askerlik fotoğrafını "askerlik zamanı Tunceli mazgirt bulgurcular yıl 1999" notuyla paylaştı.
53 / 95

Hakan Peker

Hakan Peker
Peker, yaklaşık 35 yıl önce çekilen fotoğrafının altına "Bahriyeli Hakan Peker Karamürsel Eğitim Merkezi. Rahmetli Tuğamiral Yaşar Önkal'ın şoförü" notunu düştü.
54 / 95

Fatih Ürek

Fatih Ürek
55 / 95

Genco Erkal

Genco Erkal
56 / 95

Yılmaz Morgül

Yılmaz Morgül
57 / 95

Tolga Çevik

Tolga Çevik
58 / 95

Aydın

Aydın
Askerlik fotoğrafını sayfasında paylaşan Aydın, altına "Hani dalga geçersiniz, güler laf edersiniz ama bir sürü adamım diyene kapak olsun bu fotoğraf... "
59 / 95

Aydın

Aydın
"Askerlikten ne kaçtık, ne erteledik... Teskeremizi aldık, evimize gelip ailemizin elini öptük. Allah bütün şehitlerimize rahmet, yakınlarına sabır versin. Mekanları cennet olsun" notunu düştü.
60 / 95

Kerem Bursin

Kerem Bursin
KEREM BURSİN Güneşi Beklerken dizisiyle tanınan Kerem Bursin'in hayranları internet üzerinden başarılı oyuncunun askerlik fotoğrafını paylaştı.
61 / 95

Kemal Sunal

Kemal Sunal
Türk sinemasının gülen yüzü Kemal Sunal'ın bugüne kadar bilinmeyen askerlik fotoğrafı ortaya çıktı. Sunal'ı 1981 yılında Ankara Etimesgut'ta askerlik yaparken gösteren bu fotoğraf Facebook'ta paylaşıldı.
62 / 95

Kemal Sunal

Kemal Sunal
63 / 95

Kemal Sunal

Kemal Sunal
64 / 95

Bülent Ersoy

Bülent Ersoy
(Solda)
65 / 95

Bülent Ersoy

Bülent Ersoy
Fotoğraf, 1976'da Gölcük'te Bülent Ersoy bahriyeli olarak vatan borcunu öderken çekildi.
66 / 95

Emre Altuğ

Emre Altuğ
Emre Altuğ askerliğini Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaptı.
67 / 95

Emre Altuğ

Emre Altuğ
68 / 95

Özcan Deniz

Özcan Deniz
Özcan Deniz'in askerlik hatırası.
69 / 95

Emre Belözoğlu

Emre Belözoğlu
Emre Belözoğlu askerliğini Burdur’daki 58. Piyade Er Eğitim Alayı’nda yaptı.
70 / 95

Emre Belözoğlu

Emre Belözoğlu
71 / 95

Nihat Kahveci

Nihat Kahveci
Bir başka ünlü futbolcu Nihat Kahveci de askerliğini yeşil sahalardan arkadaşı Belözoğlu ile aynı yerde yaptı.
72 / 95

Nihat Kahveci

Nihat Kahveci
73 / 95

Keremcem

Keremcem
Ünlü şarkıcı Keremcem askerliğini Ankara Mamak'ta yaptı.
74 / 95

Keremcem

Keremcem
75 / 95

Mazhar Alanson - Kadir İnanır

Mazhar Alanson - Kadir İnanır
Ünlü müzisyen Mazhar Alanson'un piyasaya yeni çıkan kitabından bir sayfa. Alanson (sağda) ve Kadir İnanır meğer asker arkadaşıymış.
76 / 95

Murat Evgin

Murat Evgin
Genç müzisyen Murat Evgin'in askerlik hatırası... Evgin, Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu'nda acemiliğini yapan Evgin, daha sonra Ankara'daki Armoni Mızıkası Komutanlığı'nda onbaşı olarak vatani görevini tamamladı.
77 / 95

Beyazıt Öztürk

Beyazıt Öztürk
Beyazıt Öztürk yemin töreninde ekrandakinin aksine böyle ciddi görünüyordu.
78 / 95

Cem Yılmaz

Cem Yılmaz
Cem Yılmaz askerliğini Ankara Mamak Muhabere Bilgi Sistemler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda yaptı.
79 / 95

Cem Yılmaz

Cem Yılmaz
80 / 95

Vatan Şaşmaz

Vatan Şaşmaz
Vatan Şaşmaz, vatani görevini Şırnak'ta yaptı.
81 / 95

Burak Kut

Burak Kut
Burak Kut askerliğini Isparta'da yaptı.
82 / 95

Burak Kut

Burak Kut
83 / 95

Serdar Ortaç

Serdar Ortaç
84 / 95

Serdar Ortaç

Serdar Ortaç
85 / 95

Serdar Ortaç

Serdar Ortaç
86 / 95

Kenan İmirzalıoğlu

Kenan İmirzalıoğlu
TV ekranlarının en gözde aktörlerinden Kenan İmirzalıoğlu Edirne'nin Süloğlu ilçesinde bulunan 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda askerlik yaptı.
87 / 95

Kenan İmirzalıoğlu

Kenan İmirzalıoğlu
88 / 95

Kenan İmirzalıoğlu

Kenan İmirzalıoğlu
89 / 95

Haluk Levent

Haluk Levent
Haluk Levent yemin töreninde
90 / 95

Haluk Levent

Haluk Levent
91 / 95

Mustafa Sandal

Mustafa Sandal
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal askerde.
92 / 95

Tarkan

Tarkan
Tarkan askerliğini Malatya'da yaptı.
93 / 95

Tarkan

Tarkan
94 / 95

Tarkan

Tarkan
95 / 95

Barış Manço

Barış Manço
Müzik dünyasının unutulmazlarından Barış Manço, askerliğini Ankara Polatlı'da yaptı.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hakan sabancı bedelli askerlik

En Çok Okunan Haberler

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Rahip Brunson olayında 'Alevi' ve 'Kürt' detayı! Gizli tanık açıkladı

Rahip Brunson olayında 'Alevi' ve 'Kürt' detayı! Gizli tanık açıkladı

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

Genelevden kovdular! Sebebi hayrete düşürdü

Genelevden kovdular! Sebebi hayrete düşürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bella Thorne 21 yaşında! Çılgın kutlama

Bella Thorne 21 yaşında! Çılgın kutlama

Madonna’dan olay yaratan görüntü! O oyuncağa benzetildi

Madonna’dan olay yaratan görüntü! O oyuncağa benzetildi

Berkay'ın terliklerinin fiyatı şoke etti

Berkay'ın terliklerinin fiyatı şoke etti

Özge Uzun'un eşi ölümden döndü! 'Eşinizle son bir kez konuşun...'

Özge Uzun'un eşi ölümden döndü! 'Eşinizle son bir kez konuşun...'

Erkenci Kuş'ta kafa karıştıran sahne! Akıllara o dizi geldi

Erkenci Kuş'ta kafa karıştıran sahne! Akıllara o dizi geldi

Aradan 40 yıl geçti ama güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi

Aradan 40 yıl geçti ama güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.