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  4. Hakan Sabancı ile soluğu New York'ta aldı! Hande Erçel'in şıklığının bedeli dudak uçuklattı

Hakan Sabancı ile soluğu New York'ta aldı! Hande Erçel'in şıklığının bedeli dudak uçuklattı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.11.2024 10:05
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Uzun süredir Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, sevgilisi ile çıktığı tatillerle adından sıkça söz ettiriyor. Her adımı adeta olay olan ünlü çift şimdilerde New York'ta. Bir ödül töreni için soluğu New York'ta alan Hande Erçel şıklığının bedeli içinse ağızları açık bıraktı.

Hakan Sabancı ile soluğu New York'ta aldı! Hande Erçel'in şıklığının bedeli dudak uçuklattı

Son olarak Burak Deniz ile başrolünü paylaştığı Bambaşka Biri dizisi ile ekranlarda boy gösteren Hande Erçel, şimdilerde sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.

Hande Erçel, Amerikan Türk Cemiyeti'nin, 28 Ekim'de New York'ta düzenlediği gala gecesinde ödül alan isimlerden biri olmuştu. Törene sevgilisi Hakan Sabancı'yla giden Erçel, etkinliğin ardından bir süre New York'ta sevgilisiyle vakit geçirdi.

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Sosyal medya hesabından yeni paylaşımlar yapmayı ihmal etmeyen Hande Erçel her adımıyla beğeni topladı.

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Son olarak beyaz gömlek, siyah mini etek kombini ile peş peşe poz veren ünlü isim bu haliyle takipçilerinden tam not aldı. Erçel'in şıklığının bedeli ise ortaya çıktı.

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KOMBİNİNİN FİYATI...

Hande Erçel'in sade ama şık kombinindeki beyaz gömleğinin fiyatı 5 bin 200 TL, mini eteğinin fiyatı 4 bin 200 TL ve topuklu ayakkabılarının fiyatı ise tam tamına 44 bin 930 TL olduğu öğrenildi.

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YORUM YAĞDI

Ünlü ismin kombini için ödediği bu parayı kimi çok buldu kimi ise normal... Erçel'e; 'harika görünüyorsun', 'çok güzel olmuş', 'yine bir harika' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Hakan Sabancı
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