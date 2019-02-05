Hakan Şükür'ün babası hakim karşısına çıktı

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında hakkında dava açılan firari eski futbolcu ve milletvekili Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür, hakim karşısına çıktı.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Selmet Şükür ile avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada, kimlik tespitinin yapılması ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamenin özetinin okunmasının ardından Şükür'ün savunmasına geçildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, FETÖ üyesi olmadığını savunan Şükür, "Nasıl böyle bir işin içine düştüm gece-gündüz düşünüyorum. Bir inşaat yaptım, kendim yaptırdım. Hakan Şükür bana yaptırmamıştır, bu şekilde inşaat işlerini takip etmiyorum. İnelsan ile herhangi bir iş yapmadım, kimseyi tanımıyorum. Sadece bir inşaat yaptım, ikinci inşaata başladım fakat soruşturma nedeniyle bitmedi. Hakan Şükür'ün menajerliğini yaptım ve birçok transfer gerçekleştirdim, 50 yıl esnaflık yaptım, gelir kaynağım budur. Bana gönderildiği söylenen para; kardeşim ev yapmıştı, Hakan da ev almıştı, parayı bana gönderdi. Ben de parayı ödeyerek tapuyu Hakan adına aldım. Söz konusu para bu taşınmaza aittir." ifadelerini kullandı.