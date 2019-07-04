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Hakan Şükür'ün babasının yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 14:31 | Son Güncelleme

Sakarya'da eski milletvekili ve futbolcu firari Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür'ün "FETÖ/PDY üyeliği" suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması görüldü

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada eski futbolcu ve milletvekili firari Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür'ün "silahlı terör örgütü üyeliği"nden yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Selmet Şükür ile avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada, celse arasında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Sakarya Defterdarlığı ve Serdivan Belediyesinden gelen evrak ile gizli tanığın dinlenilemediği zapta geçirildi.

Söz verilen sanık Şükür, önceki savunmalarını yinelediğini belirterek, mahkemenin bir an önce yargılamayı bitirmesi talebinde bulundu.

Sanık avukatları da mal varlığı üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasını ve gizli tanığın duruşmada dinlenilmesini talep etti.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, gizli tanığın dinlenilmesini istedi.

Gizli tanığın duruşmada dinlenilmesi talebinin reddine, daha sonra mahkemece dinlenilmesine, sanık avukatının sorularının gizli tanığa sorulmasına ve sanık Şükür'ün banka mevduatları üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

- Süreç

Sakarya'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında eski futbolcu ve milletvekili firari Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür, 12 Ağustos 2016'da gözaltına alınmış, ertesi gün çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Selmet Şükür, 25 Kasım 2016'da sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi uygulanması ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Şükür hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Selmet Şükür'ün, kayyum atanan İnelsan şirketiyle FETÖ'nün parasını akladığına dair Sakarya Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulunulduğu anlatılan iddianamede, "Gizli tanık X1, 'Selmet Şükür'ün, Hakan Şükür adına inşaatlar yaptırdığını biliyorum. Örnek vermek gerekirse Hakan Şükür Konaklarını babası, oğlu adına yaptırıp satmıştır. Selmet Şükür'ün halen inşaat yapım işlerine devam ettiğini biliyorum.' şeklinde beyanda bulunmuştur. Buna göre şüphelinin firari Hakan Şükür'ün finans işlerini takip ettiği anlaşılmıştır." ifadelerine yer veriliyor.

İddianamede, sanık hakkındaki HTS raporunda soruşturma yürütülen birçok kişi ile telefon trafiğinin saptandığı, örgütün Sakarya yapılanmasında önemli konumda bulunan Remzi Çinemre ve firari Hakan Alaçam ile de telefon görüşmelerinin tespit edildiği kaydediliyor.

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