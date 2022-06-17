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Hakan Ural'dan Acun Ilıcalı'ya diksiyon dersi! "Konuş de konuşamaz..."

17.06.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakan Ural, eski patronu 25 yıllık televizyoncu Acun Ilıcalı’ya canlı yayında diksiyon dersi verdi. Ural,"Acun'a de ki, 'açıkçası' demeden konuş de , konuşamaz, kalır!" sözleriyle sosyal medyada gündeme geldi.

Hakan Ural, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Nur Tuğba Namlı ile üstlendiği “Neler Oluyor Hayatta” programında yaptığı açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu konuk alan ve çok konuşulan Hakan Ural, dikkat çeken açıklamalar yapmaya devam ediyor.

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Geçtiğimiz günlerde "Z kuşağı oy kullanmamalı" çıkışıyla uzun süre gündem olan Ural, bu defa eski patronu 25 yıllık programcı Acun Ilıcalı hakkında söyledikleriyle gündeme geldi.

"ZATEN KONUŞUYORSUN OĞLUM"

Ilıcalı için, "Acun'a de ki 'açıkçası' kullanmadan konuş de, konuşamaz. Böyle kalır... Çok var öyle insan bu arada, görüyorum. 'Açıkçası'yı çıkar cımbızla, mesela bir cümle kurdu diyelim; 'Ben bugün açıkçası yarın geldim, gittim. İşte topu da aldım gittim.' Desen ki, şu 'açıkça'sını çıkarttım buradan. Sen yine aynı cümleleri kur. Ne fark edecek? Hiçbir şey... 'Açıkçası' dediğin şeyi söylememen gerekiyor. Yani 'açıkçası, hadi neyse' dersen yani açık açık söylemek istemiyorsun... Ama hem açıkçası deyip hem konuşmak çok garip değil mi? Zaten konuşuyorsun oğlum..." sözleriyle gündem oldu.

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Acun Ilıcalı Hakan Ural
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