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  4. Hakan Ural'dan dalga konusu olan 'dudak yalama' tikiyle ilgili paylaşım!

Hakan Ural'dan dalga konusu olan 'dudak yalama' tikiyle ilgili paylaşım!

10.01.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gündüz kuşağında başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Hakan Ural, yaptığı çıkışlar kadar yayında sürekli dudak yalama hareketiyle de dikkat çekiyordu. Sosyal medyada sık sık gündeme gelen konu için harekete geçen Ural, tikini azalmayı başardığını Instagram paylaşımıyla duyurdu.

Hakan Ural'dan dalga konusu olan 'dudak yalama' tikiyle ilgili paylaşım!

Neler Oluyor Hayatta programında sunucu olan ve yaptığı açıklamalarla zaman zaman tepki çeken Hakan Ural, bu defa dudak yalama tikiyle gündemde.

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Geçtiğimiz günlerde, koronavirüs için çözümünü dile getiren Hakan Ural, "Bill Gates'i acil neredeyse bulup, tutuklayın. Bitsin bu çile! Usandık, bıktık..." açıklamasıyla gündem olan Hakan Ural, bu defa yaptığı paylaşımla adından söz ettiriyor.

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Uzun yıllardır dudak yalama tiki olan başarılı isim, ekranda daha çok görünmeye başlayınca dudak yalama tiki izleyicilerin dikkatinden kaçmamaya başladı.

hakan ural

Sosyal medyada da gündeme gelen konu için tedbir alan Ural bu tikten kurtulmaya başladığını yaptığı paylaşımla duyurdu. Ural paylaşımına, "Şu tiki minimuma indirdik gibi hamd olsun" notunu düştü.

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Hakan Ural
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
hakan ı severdim bi gün canlı yayında dediki aa altın o kadar yüksekmi dedi haberin yok piyasadan ural bey konuşmak kolay ordan
Adam akşama kadar dedikodu programında konuşmaktan sıkılmadı artık.
tiki vardır lütfen yargılamayın

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