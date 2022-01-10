Hakan Ural'dan dalga konusu olan 'dudak yalama' tikiyle ilgili paylaşım!

Neler Oluyor Hayatta programında sunucu olan ve yaptığı açıklamalarla zaman zaman tepki çeken Hakan Ural, bu defa dudak yalama tikiyle gündemde.

Geçtiğimiz günlerde, koronavirüs için çözümünü dile getiren Hakan Ural, "Bill Gates'i acil neredeyse bulup, tutuklayın. Bitsin bu çile! Usandık, bıktık..." açıklamasıyla gündem olan Hakan Ural, bu defa yaptığı paylaşımla adından söz ettiriyor.

Uzun yıllardır dudak yalama tiki olan başarılı isim, ekranda daha çok görünmeye başlayınca dudak yalama tiki izleyicilerin dikkatinden kaçmamaya başladı.

Sosyal medyada da gündeme gelen konu için tedbir alan Ural bu tikten kurtulmaya başladığını yaptığı paylaşımla duyurdu. Ural paylaşımına, "Şu tiki minimuma indirdik gibi hamd olsun" notunu düştü.

