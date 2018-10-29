Hakan Ural'dan Gel Konuşalım'dan ayrılan Esra Eron'a yanıt geldi!

Esra Eron, TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programından Hakan Ural'ın yüzünden ayrıldığını isim vermeden açıklamıştı. Hakan Ural, eski partnerinin açıklamasıyla ilgili ilk kez konuştu.

"ALLAH ISLAH ETSİN"

Ünlü sunucu Esra Eron, 3 aydır ezildiğini, fikri hürriyetinin engellediğini "Kadına şiddete hayır" notuyla takipçileriyle paylaşmış ve programdan ayrıldığını açıklamıştı. Hakan Ural, eski partnerinin açıklamasıyla ilgili ilk kez konuştu. Ural, "Hepimiz hata yapıyoruz o ayrı ama bu iftiralar günahtır" sözleriyle, hakkındaki suçlamaları reddetti.

ESRA ERON BÖYLE VEDA ETMİŞTİ

Ünlü sunucu Esra Eron, birlikte program yaptığı Hakan Ural'ı, kendisine psikolojik şiddet uyguladığını iddia ederek, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla ekranlara veda ettiğini açıklamıştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Esra Eron, "3 ay önce katıldığım Gel Konuşalım programında yayın sırasında kendi fikrimi beyan etme, hür düşüncemi söyleme ve farklı görüşte olduğum konularda partnerimden aldığım saygı sınırları dışında hiçbir yayıncılık etiğine sığmayan yüksek egolu davranışların bana daha fazla zarar vermemesi açısından programdan ayrılma kararı aldım. Kadınların ezilmediği, kadına psikolojik şiddetin olmadığı, kadına daha fazla nezaketin olduğu ve bu alt yapı ile yetişmiş bireylerin çoğaldığı bir Türkiye diliyorum. " demişti.





