Hakan Ural'dan kötü haber! Sosyal medyadan duyurdu!

Açıklamalarıyla magazin dünyasının önemli figürleri arasında yer alan ünlü sunucu Hakan Ural, hafta içi her gün Kanal D'de ekranlarına gelen 'Neler Oluyor Hayatta?' programına, hastalığı nedeniyle ara verdiğini duyurdu.

''SİZLERDEN AYRI KALACAĞIM''

Hakan Ural'ın, Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştığı açıklama şu şekildeydi: Sevgili arkadaşlar, rahatsızlığım nedeniyle birkaç gün sizlerden ayrı kalacağım. Sanırım ciddi soğuk almışım. Program devam ediyor. Nur Tuğba Algül ve destek olacak dostumuzu, eminim yalnız bırakmazsınız. İlk fırsatta buluşmak üzere.

Hakan Ural'ın paylaşımının altına çok sayıda ''Geçmiş olsun'' ve '' Acil şifalar diliyorum'' yorumları yapıldı.





