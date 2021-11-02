MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hakan Ural'dan kötü haber! Sosyal medyadan duyurdu!

Hakan Ural'dan kötü haber! Sosyal medyadan duyurdu!

02.11.2021 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen programı Neler Oluyor Hayatta'nın sunucusu Hakan Ural, programa ara vermek zorunda kaldığını, sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Hakan Ural'dan kötü haber! Sosyal medyadan duyurdu!

Açıklamalarıyla magazin dünyasının önemli figürleri arasında yer alan ünlü sunucu Hakan Ural, hafta içi her gün Kanal D'de ekranlarına gelen 'Neler Oluyor Hayatta?' programına, hastalığı nedeniyle ara verdiğini duyurdu.

''SİZLERDEN AYRI KALACAĞIM''

Hakan Ural'ın, Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştığı açıklama şu şekildeydi: Sevgili arkadaşlar, rahatsızlığım nedeniyle birkaç gün sizlerden ayrı kalacağım. Sanırım ciddi soğuk almışım. Program devam ediyor. Nur Tuğba Algül ve destek olacak dostumuzu, eminim yalnız bırakmazsınız. İlk fırsatta buluşmak üzere.

Hakan Ural'dan kötü haber! Sosyal medyadan duyurdu!

Hakan Ural'ın paylaşımının altına çok sayıda ''Geçmiş olsun'' ve '' Acil şifalar diliyorum'' yorumları yapıldı.

Hakan Ural'dan kötü haber! Sosyal medyadan duyurdu!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü oyuncu Ayça Erturan anne olduÜnlü oyuncu Ayça Erturan anne oldu
PARTNERAşk onu da değiştirdi! Mayosuz sahneye çıkmıyordu, bakın bu kez ne giydiAşk onu da değiştirdi! Mayosuz sahneye çıkmıyordu, bakın bu kez ne giydi
Gün ağarırken korkuyu yaşadı! "Feryadıma..."Gün ağarırken korkuyu yaşadı! "Feryadıma..."
Anahtar Kelimeler:
Kanal D Hakan Ural
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cem Yılmaz'dan parasını geri isteyen hayranına yanıt!

Cem Yılmaz'dan parasını geri isteyen hayranına yanıt!

Tehlike büyüyor: Aydın Germencik'te derin çatlaklar oluştu

Tehlike büyüyor: Aydın Germencik'te derin çatlaklar oluştu

TOGG İstanbul Park’ta piste çıktı! İşte 0-100 km/s performansı

TOGG İstanbul Park’ta piste çıktı! İşte 0-100 km/s performansı

Glasgow'daki zirveye Ekrem İmamoğlu davet edildi

Glasgow'daki zirveye Ekrem İmamoğlu davet edildi

Londra'dan paylaştı: Dünya bir cadı kazanı

Londra'dan paylaştı: Dünya bir cadı kazanı

Koruma altındaydı! Tüfekle öldürdüler

Koruma altındaydı! Tüfekle öldürdüler

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran'ın Cadılar Bayramı paylaşımı olay oldu

Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran'ın Cadılar Bayramı paylaşımı olay oldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Şaşkına çeviren olay! "Annem Ramazan'la kaçtı, babam da Ramazan'ın karısını aldı"

Şaşkına çeviren olay! "Annem Ramazan'la kaçtı, babam da Ramazan'ın karısını aldı"

Göğsünü gere gere paylaştı! 93 kilo veren Pelin'den bikinili paylaşım

Göğsünü gere gere paylaştı! 93 kilo veren Pelin'den bikinili paylaşım

Skandal iddialar: Çıplak fotoğraflarla şantaj yaptı!

Skandal iddialar: Çıplak fotoğraflarla şantaj yaptı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.