Hakan Ural güzel haberi duyurdu! ''Her işte bir hayır vardır!''

Neler Oluyor Hayatta programının sunucularından Hakan Ural, soğuk algınlığı nedeniyle iyi hissetmediğini ve iyileşene kadar programa ara verdiğini duyurmuştu. Ural, müjdeyi Instagram hesabından paylaştı.

Hakan Ural, programa yeniden döneceğini belirttiği paylaşımına şu notu düştü:

Sevgili minik ailem. Ortalığın, bilindik virüsler dışında tarif edilemeyen virüslerle de dolu olduğunu deneyimlemiş olduk maalesef. Fakat hamdolsun Allah'ın izni ile çok çok iyiyim. Hanım iyi baktı Allah için. Hayır duanız, ilginiz, alakanız, içtenliğiniz samimiyetinizden kaynaklı enerji verişiniz ile hiçbir hastalık, muvaffak olamaz evelallah. Arayan soran tüm dost arkadaşlara da teşekkürler. Her işte de bir hayır vardır inşallah. Allah'tan bir mani olmazsa, pazartesi beraberiz. Sizleri Allah için çok seviyorum, iyi ki varsınız...

Hakan Ural'ın 'Neler Oluyor Hayatta' programının yeni bölümlerinde yer almaması seyirciyi telaşlandırmış, sevenleri 'Hakan Ural, programdan ayrıldı mı?' sorusuna yanıt aramaya başlamıştı. Ural'ın müjdeli paylaşımına, kısa sürede mutluluk bildiren birçok yorum geldi.





