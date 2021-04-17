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Hakan Ural hakkında bilmeyenler... Hakan Ural kimdir?

17.04.2021 00:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Neler Oluyor Hayatta programını sunan sinema oyuncusu ve televizyon yorumcusu Hakan Ural'ı hayatı hakkında bilinmeyenler gündem oldu. Küçük yaştan itibaren zorluklarla mücadele eden Hakan Ural kimdir? sorusu gündem oldu. İşte, Hakan Ural hakkında bilinmeyenler...

Sibel Can'ın eski eşi ve çocuklarının babası Hakan Ural gündem oldu. Ünlü oyuncu ve sunucu Hakan Ural hakkında bilinmeyenler ortaya çıktı. 17 yaşına kadar babası tarafından reddedilen Hakan Ural'ın hayatı mücadeleler ile geçti. İşte, Hakan Ural hakkında merak edilenler...

Hakan Ural hakkında bilinmeyenler

Hakan Ural, 10 Mayıs 1967 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Annesi Ceyhan Cem, babası şarkıcı Selçuk Ural'dır.
Fındıkzade'de anneannesinin evinde büyüyen Ural,' babası Selçuk Ural 17 yaşına kadar kabul etmemiştir.
Ancak, zamanla baskılara dayanamayan Selçuk Ural, Hakan Ural'ı nüfusuna alır.
Ural, çocukluk yıllarında ayakkabı boyadı, elektrikçide çalıştı, su sattı. 16 yaşında mankenlik yapmaya başladı. Daha sonra Yeşilçam’dan üst üste teklifler almaya başladı.
Ural eğitimini tamamlamak amacıyla Amerika’ya gitti ve geri döndü. 21 yaşında Sibel Can ile evlenen Hakan Ural'ın bu evlilikten iki çocuğu oldu.
1999'da sahte çürük raporu aldığı gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırılan Hakan Ural, cezasının 5'te 2'sini yattıktan sonra tahliye edilir ve askere gönderilir. Acemi eğitimini Hatay'da, kalan aylarını da Van'da tamamlar.
90'lı yılların sonunda Hakan Ural ve Sİbel Can arasında anlaşmazlıklar başlar. Sibel Can'ın çalışmasını istemeyen Hakan Ural ünlü şarkıcıya çalışmasına gerek olmadığını söylese de, Sibel Can geri adım atmaz. Çiftin evliliği böylece sonlanır.
Daha sonra Hakan Ural, 2002 yılında Ezgi Can ile tanışır. Çift kısa sürede evlenir ve bu evlilikten iki çocukları olur.
Hakan Ural şimdilerde Kanal D'de yayımlanan Neler Oluyor Hayatta adlı sabah programında Nur Tuğba Algül ile birlikte yorumculuk yapmaktadir.
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Anahtar Kelimeler:
Hakan Ural Sibel Can

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