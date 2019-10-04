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Hakan Ural ile Seda Akgül hangi kanalda program yapacak? Neler Oluyor Hayatta ne zaman başlıyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 02:44 | Son Güncelleme

TV8'deki Gel Konuşalım programından ayrılan Hakan Ural yeni kanalında ekrana dönüyor. Hakan Ural ile Seda Akgül'ün sunacağı Neler Oluyor Hayatta programınında yayın tarihi ve saati belli oldu. İşte Neler Oluyor Hayatta programının fragmanı.

Kanal D'nin yeni programı 'Neler Oluyor Hayatta'nın tanıtımı yayınlandı.

Yapımcılığını Bloom Medya'nın üstlendiği, Hakan Ural ve Seda Akgül'un hayata dair her şeyi konuşacağı program 7 Ekim Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün Kanal D'de ekrana gelecek. Neler Oluyor Hayatta programında sosyal konular ve magazin haberleri yer alacak.

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Hakan Ural ve Seda Akgül, iki yıl önce TV8'de ekrana gelen Gel Konuşalım programını beraber sunmuşlardı.

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Hakan Ural ve Seda Akgül'ün sunumuyla Neler Oluyor Hayatta pazartesiden itibaren hafta içi her gün 09.00'da Kanal D'de!

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hakan ural seda akgül

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