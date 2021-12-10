Hakan Ural rol aldığı erotik filmi paylaştı! ''Çok ayıp bu samimiyet!''

Geçtiğimiz günlerde koronavirüsü atlatan ünlü sunucu Hakan Ural, Instagram hesabının Hikayeler kısmından paylaştığı film afişiyle dikkat çekti. Ural, Yeşilçam yıldızı Yaprak Özdemiroğlu erotik sahnelerinin bulunduğu Yalnız Kadın filminin afişini paylaşarak, ''Çok ayıp bu samimiyet'' notunu düştü.

Yalnız Kadın filminde Yaprak Özdemiroğlu ve Hakan Ural'ın erotik sahneleri bulunuyor.

''ÖZÜR DİLE HAKAN URAL''

Açıklamalarıyla sık sık magazin basınının odağında yer alan Hakan Ural, geçtiğimiz günlerde sağlıkçılar hakkında söylediği sözler nedeniyle tepki çekmişti. Ural, doktorlar için ''Hiçbir şey yapmıyor. Doktor zaten böyle duruyor" sözleriyle, sosyal medyada gündem olmuş, Twitter'da 'Özür dile Hakan Ural' etiketi açılmıştı.



