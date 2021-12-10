MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hakan Ural rol aldığı erotik filmi paylaştı! ''Çok ayıp bu samimiyet!''

Hakan Ural rol aldığı erotik filmi paylaştı! ''Çok ayıp bu samimiyet!''

10.12.2021 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşan 'Neler Oluyor Hayatta?' programının sunucusu Hakan Ural, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Ural, bu defa Yaprak Özdemiroğlu ile başrolde yer aldığı Yalnız Kadın filmini paylaşarak adından söz ettirdi.

Hakan Ural rol aldığı erotik filmi paylaştı! ''Çok ayıp bu samimiyet!''

Geçtiğimiz günlerde koronavirüsü atlatan ünlü sunucu Hakan Ural, Instagram hesabının Hikayeler kısmından paylaştığı film afişiyle dikkat çekti. Ural, Yeşilçam yıldızı Yaprak Özdemiroğlu erotik sahnelerinin bulunduğu Yalnız Kadın filminin afişini paylaşarak, ''Çok ayıp bu samimiyet'' notunu düştü.

Hakan Ural rol aldığı erotik filmi paylaştı! ''Çok ayıp bu samimiyet!''

Yalnız Kadın filminde Yaprak Özdemiroğlu ve Hakan Ural'ın erotik sahneleri bulunuyor.

Hakan Ural rol aldığı erotik filmi paylaştı! ''Çok ayıp bu samimiyet!''

''ÖZÜR DİLE HAKAN URAL''

Açıklamalarıyla sık sık magazin basınının odağında yer alan Hakan Ural, geçtiğimiz günlerde sağlıkçılar hakkında söylediği sözler nedeniyle tepki çekmişti. Ural, doktorlar için ''Hiçbir şey yapmıyor. Doktor zaten böyle duruyor" sözleriyle, sosyal medyada gündem olmuş, Twitter'da 'Özür dile Hakan Ural' etiketi açılmıştı.

Hakan Ural rol aldığı erotik filmi paylaştı! ''Çok ayıp bu samimiyet!''


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Yener'den cesur klip! Hande Yener'den cesur klip!
Herkes zehirli sanarak "yemeyin" diyor! Almak için 29 ülke sırada bekliyor Herkes zehirli sanarak "yemeyin" diyor! Almak için 29 ülke sırada bekliyor
MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?
Anahtar Kelimeler:
Hakan Ural Yaprak Özdemiroğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İçine hiçbir şey giymeyince tepki çekti

İçine hiçbir şey giymeyince tepki çekti

Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu

Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu

Meteoroloji 25 kent için uyardı

Meteoroloji 25 kent için uyardı

Aslan gruptan namağlup lider çıktı

Aslan gruptan namağlup lider çıktı

Cumhur İttifakı'na bir partiden daha destek

Cumhur İttifakı'na bir partiden daha destek

ABD'de skandal olay! Vandallar dini kitapları yaktı

ABD'de skandal olay! Vandallar dini kitapları yaktı

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Reza Zarrab'ın inanılmaz değişimi! Son hali bambaşka

Reza Zarrab'ın inanılmaz değişimi! Son hali bambaşka

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Güldür Güldür'ün İbrahim'inin eşi bakın kim! Güzelliğiyle dikkat çekti

Güldür Güldür'ün İbrahim'inin eşi bakın kim! Güzelliğiyle dikkat çekti

Müstehcen paylaşımlarıyla olay olan çifti paylaştı: Akşam eve çağırsalar...

Müstehcen paylaşımlarıyla olay olan çifti paylaştı: Akşam eve çağırsalar...

Yarı çıplak garsonlarla kutlama!

Yarı çıplak garsonlarla kutlama!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.