MAGAZİN

Hakan Yılmaz ve eşine saldıranlar için yeni gelişme...

MAGAZİN HABERLERİ | 27.12.2017 09:28 | Son Güncelleme 6 saat önce

Etiler’deki bir otelde, oyuncu Hakan Yılmaz ve eşine saldırıp çifti yaralayan Denizhan Vural ve yanındakiler hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, Denizhan Vural, koruması ve arkadaşı Erdal Gökçe hakkında dava açtı. Saldırganlara 3 suçlama getirildi.

Hakan Yılmaz ve eşine saldıranlar için yeni gelişme...

Oyuncu Hakan Yılmaz arkadaşlarıyla birlikte Arnavutköy'de bir restoranda kendisi için hazırlanan sürpriz doğum günü yemeğine katılmış, ardından eşi Elif Yılmaz'la birlikte konaklamak için Etiler'deki Le Meridien Otel'e gitmişti. Yılmaz ve eşi burada Denizhan Vural ile yanındakilerin saldırısına uğramıştı.

Hastanede tedavi gören Yılmaz çifti, darp raporu alıp şikayetçi oldu.

YARALAMA, HAKARET, TEHDİT...

Polis, kamera kayıtlarını inceledi, savcılık ise Yılmaz ile Vural'ı çağırıp ifadelerini aldı. Savcılık soruşturmasını tamamlayıp Denizhan Vural, koruması ve arkadaşı Erdal Gökçe hakkında şüpheli olarak yaralama, hakaret ve tehditten dava açtı. (Sabah)

NE OLMUŞTU?

Yılmaz ve eşi otele giriş yaptıkları sırada yanlarına, korumasıyla birlikte Denizhan Vural ile arkadaşı Erdal Gökçe gelmişti.

Vural, Yılmaz'a "Sen beni tanıyor musun" diye sordu. Hakan Yılmaz da "Kusura bakmayın, tanıyamadım" yanıtını verdi. Bunun üzerine Denizhan Vural, "Sen beni nasıl tanımazsın. Seni ve karını burada harcarım" dedikten sonra üç kişi, Hakan Yılmaz ve eşine otel lobisinde tekme tokat vurmaya başladı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hande Yener, Seren Serengil'in üstsüz fotoğrafını paylaştı!

Hande Yener, Seren Serengil'in üstsüz fotoğrafını paylaştı!

Canan Karatay'a büyük şok

Canan Karatay'a büyük şok

Son dakika! Rus basınından çok kritik Türkiye iddiası!

Son dakika! Rus basınından çok kritik Türkiye iddiası!

Fakıbaba'dan Sudan'ın '4 dolara et' önerisine yanıt

Fakıbaba'dan Sudan'ın '4 dolara et' önerisine yanıt

Egzoz gazı emisyon pulu ve ruhsatları 1 Ocak'ta kaldırılıyor

Egzoz gazı emisyon pulu ve ruhsatları 1 Ocak'ta kaldırılıyor

Cono aşireti kadınlarından akılalmaz ifade!

Cono aşireti kadınlarından akılalmaz ifade!

Okuyucu Yorumları 20 yorum
saldırgan deniz vuralhan kırıkkale ve etrafında zorbalığı ile bilinen birisidir. kimse bişey yapmadığı için iyice şirazeden çıkmıştır.
biz olsaydık yani garibanlar savcı hakimler müebbet verirdi
sonuç serbestler
Bahanesi kabahatinden beter !!
reklamın iyisi kötüsü olmaz
Adam gibi hukuk olsa şu Türkiye'de bunların gıkı çıkmaz da!!Yok işte adalet yok
Yeni KHK' ye sığınıp 15 temmuza bağlasınlar saldırıyı, kurtarırlar paçayı.
planlı kasıtlı kasten adam öldürme girişimi ve adam halen serbest adaletini sevdiğim ülkem bu
Adam çıkmış bi de saldırmasının sebebini açıklamaya çalışıyor.Eşi olması olmaması önemli degil,Yanımda bir bayan varsa uzak durulur. ki sen eşkiya mısın ? el yumrugunu yemeyen kendi yumrugunu balyoz sanarmış. iyice çıgırından çıkmış yukarda denilen gibi özrü kabahatınden büyük..
İnsanların yanına koruma neden alınır?Ve kimler koruma ile gezer?Devletin üst kademe yöneticisimi?Bakan veya millet vekilimi?Valimi?Kaymakammı?Kısacası bu kişi kimki yanında koruması varmış?Şimdide takım elbise elinde bir kalem ve bir masada poz vermiş...Ve iş adamı imiş vaybe anasını, ne iş adamı imiş beh beh.Ulan 36 çalıştım zar zor bir ev alabildim borcu halen var.Genç genç fiyakalı çocukların yanında koruma, altlarında son model jipler veya lüks arabalar ve iş adamı vay anasını be,,,Sonra yer altı dünyasının kabadayıları gibi haberler medyatik sükseler.Vay be devletimiz vah vah..
böyle insanlar hapisten hiç çıkmamalı. her yer serseri doldu... hükümetimizin cezaları yükseltmesi lazım.millet suç işlemekten korkmalı.
adamın parası var sıkıntı olmaz
kimin gücü kime yeterse zorba cumhuriyeti.Kimsenin kanunu falan taktigi yok.Adam cinayet işlese fetöcüydü.Haindi dedimi bitti al sana yeni türkiye hari buyur
Bu ülkeye çok degil sadece 1 ay idam şart.
bunları serbest bırakan adaletin ben ... çok ağır örnek teşkil edecek ceza almalı
uzatmayın Kaç aydır kaç gündür daha dava yeni açılıyor yazıklar olsun sizin adaletinize bu insanlar elini kolunu sallayarak toplumda dokunulmazlık mekanlarında kalkıp senin ailenin Seni tehdit ediyor hakaret ediyor mafya örgüt suçuna giriyor terbiyesiz ahlaksız sizin kanunumuz yerin dibine batsın siz mi bugün bu milleti koruyacaksınız sizin adaletiniz mi koruyacak
Konuşmasında meymenet yok her hali kişiliğini ele veriyor.
Bunun gibi kendini birşey zannedip etrafına korku salıp yemediği halt kalmayan eşkiyaları asıl içeri atıp daha sonra gün yüzü göstermemek lazım. Ortalıkta asarız keseriz kan dökeriz harcarız diyerek ahkam kesiyorlar. Öyle ve ya böyle yargı karşısında da aklanıp çıkıyorlar . Bu olayda da umarım öyle olmaz hakeden ceza verilir.
yeni çıkan kanundan yararlanabilir...
SÖYLEDİKLERİ İLE KAMERADAKİLER ÇOK FARKLI.....
Diğer Haberler
Zahide Yetiş'e çıkan sakallı kadının son haline bakın

Zahide Yetiş'e çıkan sakallı kadının son haline bakın

Haluk Levent, AHBAP'ı o isimlere bırakacağını duyudu

Haluk Levent, AHBAP'ı o isimlere bırakacağını duyudu

Seren Serengil'den çıplak fotoğraflarını servis eden Hande Yener'e cevap

Seren Serengil'den çıplak fotoğraflarını servis eden Hande Yener'e cevap

Kardashianlar'da toplu hamilelik sendromu

Kardashianlar'da toplu hamilelik sendromu

Fransız sevgilisi Hadise'yi terk mi etti?

Fransız sevgilisi Hadise'yi terk mi etti?

Sevgilisi Arda Turan'a şart koştu

Sevgilisi Arda Turan'a şart koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.