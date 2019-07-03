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Hakaret davasında 600 kilo mama karşılığı uzlaşma

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 14:17 | Son Güncelleme

ANTALYA'da avukat Seray Yörük, kendisine hakarette bulunduğunu ileri sürdüğü komşusu hakkında davacı oldu.

Hakaret davasında 600 kilo mama karşılığı uzlaşma

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da avukat Seray Yörük, kendisine hakarette bulunduğunu ileri sürdüğü komşusu hakkında davacı oldu. Sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere 600 kilo kedi ve köpek maması karşılığında komşusuyla uzlaşan Yörük, şikayetinden vazgeçti.
Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu Üyesi de olan avukat Seray Yörük, kendisine hakarette bulunup tehdit ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine dava açıldı. Dava sürecinde komşusuyla uzlaşan Seray Yörük, 600 kilo kedi ve köpek maması alması karşılığında şikayetinden vazgeçti. Avukat Yörük, alınan kedi ve köpek mamasını, Antalya'da sokak hayvanlarını besleyen hayvanseverlere dağıttı.
Tartıştığı komşusunun kendisine hakaret edip tehditte bulunduğunu belirten Seray Yörük, "Kişi hakkında şikayetçi oldum ve hakaretten dolayı hakkında dava açıldı. Dosya uzlaşmaya geldiğinde ise kedi ve köpek maması alması durumunda şikayetimden vazgeçeceğimi ve uzlaşmayı kabul edeceğimi söyledim. Hakarette bulunan kişi 600 kilo kedi ve köpek maması aldı. Ben de şikayetimden vazgeçtim" dedi.
Avukat Yörük, alınan mamayla sokak hayvanlarının beslendiğini ve farkındalık yaratmayı amaçladığını söyledi.
Yörük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise “Normalde böyle şeyleri paylaşmayı sevmem ama belki özendirici olur diye bunu paylaşmazsam olmazdı. Kendisinden şikayetçi olduğum şahıstan tamamı sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere toplam 600 kilo mama karşılığında uzlaştım. Hiçbir 'hükmün açıklanmasının geri bırakılması' kararı, bugün yaşadığım hazzı ve mutluluğu bana yaşatmayacaktı. 'İçinizde o kadar aç insan varken'li cümleler kuran varsa, siz umarım insanlara yardımcı olursunuz benim için önemli olan bir cana dokunmak deyip konuyu kapatıyorum. Bugün günlerden güzellik olsun" dedi.

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