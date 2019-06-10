HABER

Hakaret davasında CHP'li vekile 'zorla getirme' kararı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.06.2019 15:07 | Son Güncelleme

CHP Kayseri İl Gençlik Kolları üyesi üniversite öğrencisi Seçkin A.'nın, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'a 'hakaret' ettiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanmasına devam edildi.

Hakaret davasında CHP'li vekile 'zorla getirme' kararı

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- CHP Kayseri İl Gençlik Kolları üyesi üniversite öğrencisi Seçkin A.'nın, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'a 'hakaret' ettiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, duruşmaya mazeretsiz katılmayan şikayetçi milletvekili Çetin Arık'a, zorla getirilme kararı çıkarttı.
Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Seçkin A. ile avukatı Emre Ayan katıldı. Önceki duruşmaya, şehir dışında olduğu gerekçesiyle katılmayan milletvekili Çetin Arık, bugün görülen duruşmaya da katılmazken, avukatı hazır bulundu. Önceki duruşmada, milletvekili Çetin Arık'ı, kurultay sürecinde imzasını geri çektiği gerekçesiyle sosyal medyada eleştirdiğini, hakaret etmediğini ileri süren sanık Seçkin A., savunmasını tekrarladı. Mahkeme heyeti, duruşmaya mazeretsiz gelmeyen şikayetçi Çetin Arık hakkında, ifadesinin alınması için zorla getirme kararı çıkarılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.
SANIK AVUKATINDAN KARARA TEPKİ
Sanık avukatı Emre Ayan, CHP Milletvekili Çetin Arık'ın zorla getirilme kararına tepki gösterdi. Ayan, "Milletvekili ile ifade özgürlüğü ve demokrasiye bakış açımız yönünden fikir ayrılığına düşsek de halkın oyları ile seçilmiş bir milletvekiline zorla getirme kararı verilmesi kabul edilebilir bir durum değil. Bu karar onur kırıcı" dedi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERAmine'den öncesi skandal! Müslüman olan da var seks mesajlarıyla...Amine'den öncesi skandal! Müslüman olan da var seks mesajlarıyla...
Bergama'da tartışmalara yol açan kararla ilgili açıklamaBergama'da tartışmalara yol açan kararla ilgili açıklama
Ankara'da sele kapılarak ölen kadın toprağa verildiAnkara'da sele kapılarak ölen kadın toprağa verildi

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Bakan Kasapoğlu'ndan İzlanda kararı!

Bakan Kasapoğlu'ndan İzlanda kararı!

Yetiştirdiği koyunları internet üzerinden satıyor

Yetiştirdiği koyunları internet üzerinden satıyor

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Diğer Haberler
Bergama Belediye Başkanı'ndan tartışmalara yol açan kararla ilgili açıklama

Bergama'da tartışmalara yol açan kararla ilgili açıklama

Son dakika! Ekrem İmamoğlu ve Seyit Torun ifadeye çağrılacak

Son dakika! Ekrem İmamoğlu ifadeye çağrılacak

Fatih Erbakan'dan muhalefete tepki: Millet bıkmıştır

Erbakan'dan muhalefete tepki: Millet bıkmıştır

İzlanda'da yaşananlara Türkiye'den peş peşe sert tepki!

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

Soylu'dan İmamoğlu ile ilgili flaş sözler: İstanbul'a seninle beraber sızmaya çalışıyorlar

Soylu'dan İmamoğlu ile ilgili flaş sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.