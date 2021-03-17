HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hakaret davasında İBB Başkanı İmamoğlu 7 bin 80 lira para cezasına çarptırıldı

Hakaret davasında İBB Başkanı İmamoğlu 7 bin 80 lira para cezasına çarptırıldı

17.03.2021 12:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hakaret davasında İBB Başkanı İmamoğlu 7 bin 80 lira para cezasına çarptırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, dönemin Ordu Valisi Seddar Yavuz’a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın yedinci duruşmasında karar açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, dönemin Ordu Valisi Seddar Yavuz’a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın yedinci duruşmasında karar açıklandı. İmamoğlu 7 bin 80 TL para cezasına çarptırıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 5 Haziran 2019 tarihinde İstanbul’a dönüş için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı’nda yaşanan ‘VIP’ tartışması sırasında, dönemin Ordu Valisi Seddar Yavuz’a hakaret ettiği öne sürülmüş, Ordu Valiliğince İmamoğlu hakkında dava açılmıştı.

’Ses kısıklığı nedeniyle yanlış anlaşıldı’ iddiası
Bugün Ordu 4. Asliye Mahkemesi’nde görülen yedinci duruşmada, CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek ve Seyit Torun ile CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de dinleyici sıfatı ile hazır bulundu. Duruşmada tanık avukatı Resul Yılmaz, önceki beyanları yineleyerek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

"Velev ki söylense dahi, itlik kelimesi TDK’ya göre ’terbiyesiz’ anlamına geliyor"
Sanık Avukatı Sercan Polat, olay günü ses kısıklığı olduğunu ve basitlik kelimesinin ’itlik’ olarak anlaşıldığı iddia ederek, beraat talep etti. Polat ayrıca, ’itlik’ kelimesinin söylense dahi, TDK’ya göre bu sözün, ’terbiyesiz’ anlamına geldiğini, bunun da suç teşkil etmediğini savundu.

7 bin 80 TL para cezası
Mahkeme heyeti sanık Ekrem İmamoğlu’nun bu suçu alenen işlediğine, alt sınırdan cezalandırılmasının uygun olduğuna, 354 günün karşılığı olarak 7 bin 80 TL para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Üvey oğlundan hamile kaldı! O fenomenle ilgili yeni iddia Üvey oğlundan hamile kaldı! O fenomenle ilgili yeni iddia
Lüks villadaki vahşet kan dondurmuştu! Yeni detayLüks villadaki vahşet kan dondurmuştu! Yeni detay
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da şaşırtan veda! Acun: En üzüldüğüm eleme oldu!

Survivor'da şaşırtan veda! Acun: En üzüldüğüm eleme oldu!

İki doz koronavirüs aşısı olana karantina yok

İki doz koronavirüs aşısı olana karantina yok

Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup kattan atladılar

Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup kattan atladılar

Sevilen dizinin setinde koronavirüs paniği! TRT'den flaş açıklama

Sevilen dizinin setinde koronavirüs paniği! TRT'den flaş açıklama

Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye kar ve yağmur uyarısı

Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye kar ve yağmur uyarısı

Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül ne kadar oy alır?

Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül ne kadar oy alır?

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

Diğer Haberler

Seyit Onbaşı kimdir, nerelidir, gerçek ismi nedir? Seyit Onbaşı ne zaman ve nasıl öldü?

Seyit Onbaşı: Yine savaş çıksın, yine kaldırırım

Çanakkale türküsünü kim söyledi? İşte Çanakkale türküsünün sözleri

Çanakkale türküsünü kim söyledi?

Son Dakika: 55 ilde 333 adrese eş zamanlı operasyon

Hepsi teker teker yakalanıyor

Misafir denetimi! Polisler tek tek gezip kapı önünde ayakkabı sayısı fazla olanların ziline bastı

Misafir denetimi! Polis uyarıda bulundu o çaya çağırdı

Son Dakika: Eski Ordu Valisi'ne hakaret davasında İmamoğlu'na verilen ceza belli oldu

Hakaret davasında İmamoğlu'nun cezası belli oldu

Adalet Bakanlığı temizlik personel alımı sonuçları açıklandı mı? İşte asıl ve yedek talihliler

Adalet Bakanlı personel alımı kura sonuçları için büyük gün

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.