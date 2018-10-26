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"Hakaret içerikli yer iminin kaldırılması sağlandı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 23:00 | Son Güncelleme

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü: - "Habere konu olan ve kimin, nasıl eklediği bilinmeyen hakaret içerikli yer iminin kaldırılması için Google Maps yetkilileri ile görüşmeler ivedilikle başlatılmıştır" - "Bu girişimlerimiz sonucunda, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik asla kabul edilemeyecek hakaret içerikli yer iminin kaldırılması sağlanmıştır"

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden, bazı basın yayın organlarında "Atatürk'e küfür edildiği" iddiaları üzerine, habere konu olan ve kimin, nasıl eklediği bilinmeyen hakaret içerikli yer iminin kaldırılması için Google Maps yetkilileri ile görüşmelerin ivedilikle başlatıldığı ve bu girişimler sonucunda, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik asla kabul edilemeyecek hakaret içerikli yer iminin kaldırılmasının sağlandığı bildirildi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden "Devletin resmi sitesinde Atatürk'e küfür" başlıklı habere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgulama Uygulamasının, yurt içi ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşların taşınmazlarını ve yatırım yapmak istedikleri gayrimenkule ait temel bilgileri sorgulayabildikleri ve günlük 2,5 milyon sorgulamanın yapıldığı, en çok kullanılan e-devlet uygulamalarının başında geldiği belirtildi.

Parsel Sorgulama Uygulamasının, Google tarafından sağlanan harita hizmeti üzerinden gerçekleştirildiğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Habere konu olan hakaret içerikli çirkin ifadenin https://maps.google.com adresinden yapılan sorguda, Google Maps uygulamasına ait harita servisinden kaynaklandığı görülmektedir.

Bu altlık haritaların içeriğine, habere konu olan Google Maps dahil, Kurumumuz tarafından herhangi bir şekilde kesinlikle ekleme ve çıkarma yapılması mümkün değildir. Habere konu olan ve kimin, nasıl eklediği bilinmeyen hakaret içerikli yer iminin kaldırılması için Google Maps yetkilileri ile görüşmeler ivedilikle başlatılmıştır. Bu girişimlerimiz sonucunda Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik asla kabul edilemeyecek hakaret içerikli yer iminin kaldırılması sağlanmıştır."

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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

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