"Hakaret içerikli yer iminin kaldırılması sağlandı"

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden, bazı basın yayın organlarında "Atatürk'e küfür edildiği" iddiaları üzerine, habere konu olan ve kimin, nasıl eklediği bilinmeyen hakaret içerikli yer iminin kaldırılması için Google Maps yetkilileri ile görüşmelerin ivedilikle başlatıldığı ve bu girişimler sonucunda, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik asla kabul edilemeyecek hakaret içerikli yer iminin kaldırılmasının sağlandığı bildirildi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden "Devletin resmi sitesinde Atatürk'e küfür" başlıklı habere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgulama Uygulamasının, yurt içi ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşların taşınmazlarını ve yatırım yapmak istedikleri gayrimenkule ait temel bilgileri sorgulayabildikleri ve günlük 2,5 milyon sorgulamanın yapıldığı, en çok kullanılan e-devlet uygulamalarının başında geldiği belirtildi.

Parsel Sorgulama Uygulamasının, Google tarafından sağlanan harita hizmeti üzerinden gerçekleştirildiğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı: