"Hakareti yokluğa mahkum eden asil bir tavır sergilemiş"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Pendik'te AK Parti broşürü dağıtırken kendisine tepki gösteren Mine K'ye karşı kibar tavrıyla dikkati çeken Yusuf Özoğul'a ilişkin, "Kendisine dönük hakaret karşısında, o hakareti yokluğa mahkum eden çok asil bir tavır sergilemiş." dedi.

Çelik, Adana'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yusuf Özoğul'un kendisine verilen tepkiye karşı gösterdiği olgunluk ve güzelliğin herkesin dikkatini çektiğini söyledi.

Özoğul'un, karşısında son derece saldırgan ve kendisini aşağılamaya çalışan birisine karşı olgun bir duruş gösterdiğine işaret eden Çelik, "Yusuf, isminin mirasını iyi taşıyor. Hazreti Yusuf'un güzelliğini hatırlatan bir şekilde tutum ortaya koydu. Hazreti Yusuf'un mirasını taşıdığını çok güzel gösterdi. Yusuf ismi her zaman güzellikle anılır. Yusuf kardeşimiz de bu güzellikle anılmaya layık bir tavır ortaya koydu." diye konuştu.

"Nihayetinde, her zaman anlatmaya çalıştığımız şekilde, siyaseti, vatandaşlarımızı bölecek, ayrıştıracak, vatandaşlar arasında birtakım duvarlar ortaya çıkaracak şekilde değil, vatandaşlarımızı daha çok kaynaştıracak bir tutumla yapılması gerektiğine yönelik tutumumuzu en güzel şekilde anlatmış." diyen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: