Hakaretin bedeli 'eğitime katkı' oldu

Burak Alper KUŞ/YATAĞAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, komşusunun balkonu ve otomobiline hakaret içerikli notlar yazıp bırakan T.Ç. (51), uzlaştırma kapsamında mahallerindeki ilkokulun 10 bin TL tutan ihtiyaçlarını karşılayarak, yargılanmaktan kurtuldu.

Zeytinköy Mahallesi'nde yaşayan N.O. (27), ocak ayında balkonu ile otomobilinde hakaret içerikli notların yazılı olduğu kağıtlar buldu. N.O., Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yürütülen soruşturmada notları bırakan kişinin N.O.'nun komşusu T.Ç. olduğu tespit edildi. Savcılık 'hakaret' suçunun uzlaştırma kapsamında olması nedeniyle dosyayı

uzlaştırma bürosuna gönderdi. Dosyaya atanan uzlaştırmacı, 2 taraf ile görüşmeler yaptı.

Şikayetçi N.O., kendisini sevmediği için böyle bir şey yaptığını söyleyen komşusu T.Ç. ile ancak Zeytinköy Mahallesi'ndeki ilkokulun yaklaşık 10 bin TL tutarındaki ihtiyaçların karşılaması şartıyla uzlaşacağını bildirdi. Komşu da kabul etti.

T.Ç., 26 öğrencinin eğitim gördüğü 60 yıllık okulun ihtiyaçlarını 10 bin TL ödeyerek, karşıladı.

Uzlaşmanın sağlanması üzerine Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyada 'kovuşturmaya yer olmadığı' yönünde karar verdi.