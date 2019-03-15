Hakem heyetlerine başvuran tüketicilerin yüzde 70'i haklı çıkıyor

Koçal, tüketici hakem heyetlerinin, tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla kurulduğunu anımsatarak, bu amaç doğrultusunda çalışan heyetlerin, hak ihlallerine uğramış, güçlü satıcı ve sağlayıcılar karşısında güçsüz olan tüketicilerin umut kapısı haline geldiğini vurguladı.

Hak ihlallerinin azalması doğrultusunda çalışan tüketici örgütlerinin güçlendirilmesinin öneminden bahseden Koçal, hakem heyetlerinin de tüketicilerin haklarının korunmasında çok önemli görev ifa ettiğini anlattı.

Koçal, yaptığı açıklamada, son yıllarda bilinçlenen tüketicilerin hakkını daha fazla aramaya başladığını kaydederek, bu gelişmede, iletişim imkanlarının, tüketici örgütlerinin ve tüketici hakem heyetlerinin önemli rol oynadığını söyledi.

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, tüketicilerin mağdur olduklarında mutlaka hakem heyetlerine başvurarak haklarını araması gerektiğini belirterek, "Bu heyetlere başvuran tüketicilerin yüzde 70'i haklı çıkıyor ve mağduriyeti gideriliyor. Evrak eksikliği olmasa hakem heyetlerine başvuran tüketicilerin haklı çıkma oranı yüzde 80'i aşar." dedi.

Bilinçli tüketicilerin haksızlığa uğradığında hakkını aramasını bilen tüketiciler olduğunu aktaran Koçal, şöyle devam etti:

"Tüketicinin mağdur olduğunda, son yıllarda ismi sıkça gündeme gelen ve verdiği kararlar ilam hükmünde olan tüketici hakem heyetlerine başvurması çok önemli. Bu heyetlere başvuran tüketicilerin yüzde 70'i haklı çıkıyor ve mağduriyeti gideriliyor. Yüzde 30'luk bölüm ise ya evrak eksikliğinden ya da tüketici haklarını tam olarak bilmediğinden talep hatasından dolayı olumsuz sonuçla karşı karşıya kalıyor. Yani evrak eksikliği de olmasa hakem heyetlerine başvuran tüketicilerin haklı çıkma oranı yüzde 80'i aşar."

- "Satıcılar tüketici hakem heyetlerinin sonuçlarına uymak zorunda"

Koçal, tüketici hakem heyetlerinin sonuçlarının mahkeme gibi olduğunu ve uyulmaması halinde cezai yaptırımı bulunduğunu kaydederek, buna itiraz yolunun tüketici mahkemelerinden geçtiğini söyledi.

Tüketicilerin, hakem heyetlerinin kararını satıcı ve sağlayıcı yerine getirmezse ilgili kararla karşı tarafı direkt icraya koyabildiğini aktaran Koçal, böylece alacağın tahsil edilebileceğini anlattı.