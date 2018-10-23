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 -  HAKEM, TRABZON'DAKİ 4,5 SAATLİK ESARETE 540 BİN TL İSTEDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 12:13 | Son Güncelleme

 - TRABZON'DA 28 Ekim 2015 tarihinde oynanan Trabzonspor - Gaziantepspor karşılaşması sonrasında maçın hakemlerini soyunma odasında 4,5 saat alıkoydukları gerekçesiyle 8'er ay 10'ar gün hapis cezası verilen Trabzonspor eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile dönemin 11 yöneticisine, maçın yan hakemi Adil Sinem 540 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Hayati ARIGAN/İSTANBUL(DHA) - TRABZON'DA 28 Ekim 2015 tarihinde oynanan Trabzonspor - Gaziantepspor karşılaşması sonrasında maçın hakemlerini soyunma odasında 4,5 saat alıkoydukları gerekçesiyle 8'er ay 10'ar gün hapis cezası verilen Trabzonspor eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile dönemin 11 yöneticisine, maçın yan hakemi Adil Sinem 540 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. 25 yıllık hakem Sinem, korku dolu 4,5 saati anlattığı dava dilekçesinde yöneticiler ile taraftarların küfür, tekme ve tükürüklü şiddetlerine maruz kaldıklarını kaydetti.
Trabzonspor-Gaziantepspor'un 2-2 berabere kaldığı maçın bitiş düdüğüyle birlikte orta hakem Çağatay Şahan ve 3 yardımcısı, çevik kuvvet polisleri çemberinde soyunma odasına alındı. Dönemin Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da aralarında bulunduğu yöneticiler hakemin hatalı kararlar verdiğini ileri sürerek, soyunma odasının bulunduğu koridora gelip, sert tepkiler gösterdi. Şahan ve 3 yardımcısı, güvenlik amacıyla soyunma odasının kapısını içeriden kilitlerken, Trabzonspor yöneticileri Hacıosmanoğlu'nun talimatıyla hakemlerin dışarı çıkmasını engellemek amacıyla koridoru kuşattı. Taraftar grupları da stadın dışında protestoya başladı. Yaşananlar canlı yayınlarla ekrana geldi.

“O HAKEMİ BURADAN KİM ÇIKARACAK"
Hacıosmanoğlu bir televizyon kanalındaki canlı yayına bağlanarak, "... O hakemi bakayım oradan kim çıkartacak. Evet belki Türkiye'ye rezil olacağız, belki dünyaya rezil olacağız. Ama Türk futbolunda milat olması ve Trabzon'a gelip de bu şehirde Trabzonspor'u katledenlerin buradan gülerek tarifeli uçaklarına binip gidecekleri yere gidemeyecek bir şehir olduğunu bilmelerini istiyorum. Ben talimat verdim" dedi. Basın Sözcüsü Yakup Aslan da "Trabzonspor'u hırpalayan herkesle savaşımız devam edecek" açıklamasında bulundu.

HACIOSMANOĞLU'NA HAPİS CEZASI
Olayların ardından Trabzonspor Kulübü eski Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve dönemin 11 kulüp yöneticisi hakkında Trabzon 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yapılan yargılama sonunda Hacıosmanoğlu ve diğer sanıklar 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 8'er ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırıldı. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun cezası ertelendi.

MANEVİ TAZMİNAT İSTEDİ
Maçın yan hakemi Adil Sinem, avukatı Duygu Delibaş aracılığıyla İbrahim Hacıosmanoğlu ile eski yöneticiler Ali Kemal Başaran, Köksal Sadıklar, Ozan Eyüboğlu, Erdoğan Sadıklar, Ali Uzunay,Adem Kuduban, Yakup Aslan, Ömer Demir, Seyfettin Kahya Tayfunoğlu, Hüseyin Emin ve Mehmet Terzi'ye 540 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Trabzon 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan davanın dilekçesinde, Sinem'in 25 yıllık hakemlik hayatının 5 yılını FİFA'da görev yaparak geçirdiği vurgulandı. Adil Sinem'in diğer hakemler ile birlikte kilitli kapılar ardında dışarıda kendilerini ne beklediğini bilmeksizin, korku içinde saatlerce beklediği anlatıldı. Adil Sinem'in alıkonulduğu sürede linç edileceği endişesi yaşadığı kaydedilen dilekçede “Müvekkil, serbest kaldıktan sonra diğer hakemler ile birlikte stadyum dışında bekleyen öfkeli holigan taraftar grubunun küfürlü saldırılarına, tekmelerine hatta tükürüklerine maruz kalmıştır. Yaşananları aileleri canlı yayında büyük üzüntüyle izlemiştir" denildi. Adil Sinem, kişilik haklarının ayaklar altına alınmasında en büyük sorumlunun İbrahim Hacıosmanoğlu olduğunu savunarak eski başkandan 100 bin TL, diğer 11 yöneticiden ise 40'ar bin TL tazminat istedi. Toplam 540 bin TL manevi tazminat istemli davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.

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