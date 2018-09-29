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Hakikat üzerine "Uluslararası Sanatçı Filmleri" İstanbul Modern'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 10:10 | Son Güncelleme

"Uluslararası Sanatçı Filmleri 2018" programı, 4-14 Ekim'de İstanbul Modern Sinema'da sanatseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Farklı ülkelerden sanatçıların video, animasyon ve kısa filmlerini İstanbul'a taşıyan "Uluslararası Sanatçı Filmleri 2018" programı başlayacak.

Programın 11. yılına özel olarak bu sene "Hakikat" konusuna odaklanan filmler, 4-14 Ekim'de İstanbul Modern Sinema'da sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Modern Küratöryel Ekibi tarafından hazırlanan ve farklı türdeki gerçekliklerin yansımalarını ele alan programa bu yıl, İstanbul Modern'in davetiyle sanatçı Pelin Kırca katılacak.

Kırca, ilhamını Feridüddin Attar'ın Mantıku't-Tayr eserinden alan "Aysız Bir Gece" adlı videosuyla etkinlikte yer alacak.
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- 18 sanat kurumunun ortaklığıyla

Londra'daki Whitechapel Gallery öncülüğünde 2008'de başlayan Uluslararası Sanatçı Filmleri, farklı coğrafyalardan 18 sanat kurumunun ortaklığıyla devam ediyor.

Kurumlar video sanatıyla ilgili bilgi ve araştırmalarını birbirleriyle paylaşıyor ve her yıl belirli bir tema çerçevesinde ülkelerinden bir sanatçı ve çalışmasını seçerek programa katılıyor.

Her bir kurum tarafından yürütülen küratöryel çalışma sonucu oluşan ortak seçki, gösterimlerle izleyiciyle buluşuyor.

Program kapsamında Kırca'nın eserinin yanı sıra Rosa Barba'nın "Arzın Merkezinden Dışarıya", Munem Wasif'in "Makine Meselesi", Patrick Hough'un "Ve Eğer Bin Yıl İçinde" ve Tom Ireland'ın "Hakikat Resmi / Büyülü Fener (5. Bölüm)" eserleri de yer alacak.

Uluslararası Sanatçı Filmleri'nde ayrıca Jibade-Khalil Huffman'ın "Birinci Şahıs Nişancı", Vladimir Nikolic'in "Manzara Yok", Juan Sorrentino'nun "İsimsiz", Elena Mazzi'nin "Sana Söylüyorum", Yim Sui Fong'un "Kara Kuş Adası" ve Mikołaj Sobczak'ın "Yıldız" videolarının gösterimleri de yapılacak.

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Istanbul Modern Uluslararası Sanatçı Filmleri

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