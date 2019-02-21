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Hakim adayları yazılı sınavdan en az 70 puan alacaklar

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2019 16:13 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu'nda, Ceza Muhakemeleri Kanunu ve çeşitli kanunlarda değişiklik öngören 13 maddelik yasa teklifi kabul edildi.

ANKARA(DHA)- TBMM Genel Kurulu'nda, Ceza Muhakemeleri Kanunu ve çeşitli kanunlarda değişiklik öngören 13 maddelik yasa teklifi kabul edildi.
Kabul edilen yasa teklifi ile adli ve idari yargı hakim adaylığı mülakatına katılabilmek için yazılı sınavda 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekecek. Başarılı olanların sayısı, ilan edilen kadronun iki katı fazlasının altında kalırsa sadece başarılı olanlar mülakata çağrılacak.
Hakim ve savcı adaylığı süresi 2 yıl olacak. Bu süre, avukatlık mesleğinden adaylığa alınanlar için bir yıl olacak. Adaylık, eğitim ve staj olmak üzere iki dönemden oluşacak. Adaylık süresinin sonunda adaylar, yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacak. Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Yazılı sınavda en az 70 puan alanlar sözlü sınava alınacak. Başarılı sayılmak için yazılı sınav puanının yüzde 60'ı ile sözlü sınav puanının yüzde 40'ının toplamının en az 70 olması gerekecek. Sınavlarda başarılı olamayanlar, talepleri halinde Adalet Bakanlığı tarafından merkez veya taşra teşkilatında genel idare hizmetleri sınıfında bir kadroya atanabilecek, aksi halde adaylıklarına son verilecek.
ALT HEYETLER KURULACAK
Yargının iş gücünü azaltmak amacıyla kabul edilen yasa teklifi ile de bölge adliye mahkemesi dairelerinin daha etkin ve verimli çalışmasının sağlanması amacıyla, iş yoğunlukları dikkate alınarak birden fazla heyet halinde çalışabilmesine imkan tanınacak. Bölge adliye mahkemesi dairelerinde Hakimler ve Savcılar Kurulu(HSK) tarafından birden fazla heyet oluşturulabilecek, yeni oluşturulan heyetin başkanı da HSK tarafından belirlenecek.
Bölge adliye mahkemesi dairelerince duruşma açılmaksızın, cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebeplere veya şahsi cezasızlık sebeplerine münhasır olmak ve sanık tarafından talep edilmek şartıyla daha az cezaya hükmedilebilecek veya ceza verilmesine yer olmadığına karar verilebilecek. Bölge adliye mahkemesince verilen kararın niteliğine bakılmaksızın, Yargıtay tarafından onama veya düzelterek onama kararı verilen dosyaların doğrudan ilk derece mahkemesine gönderilmesi ve kararın bir örneğinin bilgi mahiyetinde bölge adliye mahkemesine iletilmesi sağlanacak.

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