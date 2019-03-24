HABER

Hakim adil yargılama için duruşma salonundan çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 11:25 | Son Güncelleme

İzmir'de, bir duruşmada müvekkiliyle Diyarbakır'da tutuklu olması nedeniyle görüşemeyen avukatın, SEGBİS üzerinden yüz yüze görüşme talebi üzerine hakim, mübaşir ve katip salondan çıktı - Avukat Göknur Davgan: - "Hakim şaşırdı, 'Salonu mu terk etmemi istiyorsunuz?' dedi. Başta onaylamadı, sonra hakim, mübaşir ve katibiyle duruşma salonundan çıktı. Ben de müvekkilimle görüşme sağlayabildim"

İZMİR (AA) - MERİÇ ÜRER - İzmir'de, bir duruşmada başka ilde tutuklu müvekkiliyle daha önce görüşemeyen avukatın, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden yüz yüze görüşme talebi üzerine hakim, mübaşir ve katip salondan çıktı.

Avukat Göknur Davgan, İzmir'deki asliye ceza mahkemesinde "kaçakçılık" suçundan yargılanan ve işlediği başka suç nedeniyle Diyarbakır'da tutuklu bulunan sanık F.E'nin dosyasına Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince müdafi olarak atandı.

Müvekkiliyle başka ilde tutuklu olması nedeniyle görüşemeyen Davgan, yargılamanın sonlarına doğru atandığı dosyada müvekkili ile görüşemediği için savunma yapamadı.

Duruşma esnasında hakime müvekkili ile SEGBİS üzerinden yüz yüze görüşme talebini bildiren Davgan, ilk başta olumsuz yanıt alsa da daha sonra hakim, mübaşir ve katibin duruşma salonundan çıkması sonucu müvekkili ile birebir görüştü.

Davgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, adil yargılanma ilkesi çerçevesinde müvekkil ile müdafinin birebir özel görüşme yapması gerektiğini belirterek, girdiği ilk duruşmada müvekkilinin Diyarbakır'dan SEGBİS'le bağlandığını ve kendisiyle görüşemediğini söyledi.

- "Beni kırmadı, dışarı çıktı"

"Adil yargılanma" ilkesi çerçevesinde bir sonraki duruşmada müvekkili ile görüşme talep ettiğini belirten Davgan, "Hakim 'Görüşün' dedi. Özel, birebir görüşmek istediğimi söyledim. Hakim şaşırdı, 'Salonu mu terk etmemi istiyorsunuz?' dedi. Başta onaylamadı, mümkün olmadığını söyledi. 'Talep ettiğimi, reddettiğinizi zabıt altına alın.' dedim. Aksi halde sorumluluğum doğacak, vicdanen de kendimi kötü hissedecektim. Sonra hakim, mübaşir ve katibiyle duruşma salonundan çıktı. Ben de ilk kez müvekkilimle görüşme sağlayabildim." diye konuştu.

Davgan, şunları söyledi:

"Sonrasında müvekkilim iletişim bilgilerimi aldı, cezaevinden aradı. Hakim ve ekibini çağırdım, sonra savunmamı yaptım. 2-3 dakika görüşebildik. SEGBİS sisteminde görüşmemizin kayıt altına alındığını da varsayarak müvekkilimle onun aleyhine sonuç doğurmayacak şekilde kısa bir görüşme yaptım. Meslektaşlarımla paylaştığımda çok olumlu geri dönüşler aldım. Adil yargılanma hakkıdır. CMK eğitimlerimizde bunu talep edebileceğimiz söylenir. Talep etsek de buna karşılık veren hakimlerin olmadığını duymuştuk.

Şanslı günümdeymişim. Hakim bey de sağ olsun, beni kırmadı, dışarı çıktı. O görüşme esnasında benden numaramı istedi. Adliyeden çıkar çıkmaz cezaevinden aradı, çok teşekkür etti."

WhatsApp'tan bomba özellik! Bugün ortaya çıktı WhatsApp'tan bomba özellik! Bugün ortaya çıktı
Çoğu kişi için zor ama onlar severek yapıyorÇoğu kişi için zor ama onlar severek yapıyor
İstanbul'da kaçakçılık operasyonuİstanbul'da kaçakçılık operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adil yargılanma avukat duruşma salonu hakim

En Çok Okunan Haberler

Ölümün böylesi! Bir anlık hatanın sonu korkunç oldu!

Ölümün böylesi! Bir anlık hatanın sonu korkunç oldu!

İzmir'de sokaklar savaş alanına döndü

İzmir'de sokaklar savaş alanına döndü

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

MSB'den TSK ile ilgili dikkat çeken açıklama!

MSB'den TSK ile ilgili dikkat çeken açıklama!

Galatasaray'da sakatlık şoku

Galatasaray'da sakatlık şoku

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Fatih Terim ve istifa açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

'Pamukkale'ye meydan okuyacak!' İşte Mardin'in 'doğa harikası'

'Pamukkale'ye meydan okuyacak!' İşte Mardin'in 'doğa harikası'

Cezaevi yapılmıştı, müze oluyor

Cezaevi yapılmıştı, müze oluyor

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İzmir'de sokaklar savaş alanına döndü

İzmir'de sokaklar savaş alanına döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.