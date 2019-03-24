Hakim adil yargılama için duruşma salonundan çıktı

İZMİR (AA) - MERİÇ ÜRER - İzmir'de, bir duruşmada başka ilde tutuklu müvekkiliyle daha önce görüşemeyen avukatın, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden yüz yüze görüşme talebi üzerine hakim, mübaşir ve katip salondan çıktı.

Avukat Göknur Davgan, İzmir'deki asliye ceza mahkemesinde "kaçakçılık" suçundan yargılanan ve işlediği başka suç nedeniyle Diyarbakır'da tutuklu bulunan sanık F.E'nin dosyasına Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince müdafi olarak atandı.

Müvekkiliyle başka ilde tutuklu olması nedeniyle görüşemeyen Davgan, yargılamanın sonlarına doğru atandığı dosyada müvekkili ile görüşemediği için savunma yapamadı.

Duruşma esnasında hakime müvekkili ile SEGBİS üzerinden yüz yüze görüşme talebini bildiren Davgan, ilk başta olumsuz yanıt alsa da daha sonra hakim, mübaşir ve katibin duruşma salonundan çıkması sonucu müvekkili ile birebir görüştü.

Davgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, adil yargılanma ilkesi çerçevesinde müvekkil ile müdafinin birebir özel görüşme yapması gerektiğini belirterek, girdiği ilk duruşmada müvekkilinin Diyarbakır'dan SEGBİS'le bağlandığını ve kendisiyle görüşemediğini söyledi.