DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da görülen davada hakim, avukatların "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılanan eski HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak ile "adil yargılama" kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden görüşme yapmasını kararlaştırdı.

Kocaeli 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Irmak, Diyarbakır 9. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sağlık sorunları nedeniyle SEGBİS aracılığıyla dahi katılamayacağını bildirdi.

Sanık avukatlarından Erhan Ürküt, müvekkili Irmak ile yargılama aşamasında görüşme sağlayamadıkları gerekçesiyle savunma hazırlayamadıklarını belirtti.

Avukat Reyhan Yalçındağ Baydemir ise aradaki mesafeden dolayı müvekkiliyle görüşme yapamadığını öne sürerek, görüşme yapmak için makul bir süre verilmesini talep etti.

Savunmaların ardından hakim, Irmak'ın mazeretini kabul ederek, duruşma gününde sanığın SEGBİS ile savunması alınmak üzere hazır edilmesi için cezaevine müzekkere yazılmasına karar verdi.

Hakim, Irmak ve avukatlarının SEGBİS aracılığıyla üçüncü kişilerin duyamayacağı ve kayıt yapılmadığı duruşma salonunda esas hakkındaki savunmaları hususunda görüşme yapmalarını kararlaştırdı.

Görüşme için belirlenen gün ve saatin açıklanmasının ardından duruşma ertelendi.

İddianamede, Irmak hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasına, mahkumiyeti halinde TCK'nin ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor.

