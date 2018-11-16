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Hakim, Beyaz Saray'ın CNN muhabirine basın kartını geri vermesine hükmetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 22:08 | Son Güncelleme

ABD'de federal mahkeme hakimi, geçen hafta basın toplantısında Başkan Donald Trump ile yaşadığı gerginlikten sonra Beyaz Saray'a giriş kartı alınan CNN muhabiri Jim Acosta'nın basın kartının iadesine karar verdi

WASHINGTON (AA) - ABD'de federal mahkeme, CNN muhabiri Jim Acosta'nın, Beyaz Saray tarafından elinden alınan basın kartının iadesine karar verdi.

Washington'daki federal mahkeme hakimi Timothy J. Kelly, geçen hafta basın toplantısında Başkan Donald Trump ile yaşadığı gerginlikten sonra Beyaz Saray'a giriş kartı alınan CNN muhabiri Jim Acosta'nın lehine hükmederek, Beyaz Saray'dan uzak tutulmasını engelleyecek geçici bir karar verdi. Hakim Kelly, dava sonuçlanana kadar Acosta'nın basın kartının geri verilmesini kararlaştırdı.

CNN televizyon kanalı, basın toplantılarında yönelttiği sert sorularla tanınan muhabiri Jim Acosta'nın, Beyaz Saray'a giriş kartının alınmasından sonra Trump ve Beyaz Saray'da yetkili üst düzey 6 kişi aleyhine dava açmıştı.

CNN, Beyaz Saray'a giriş kartının alınmasının, Anayasa'nın 1. ve 5. maddelerinin ihlali olduğunu savunmuştu.

ABD yönetimi ise hiçbir gazetecinin Anayasa'nın 1. maddesi gereği Beyaz Saray'a girme hakkının olmadığını iddia etmişti.

Geçen sene ABD Başkanı Trump tarafından göreve atanan hakim Kelly, yönetimin "hiçbir gazetecinin Anayasa'nın 1. maddesi gereği Beyaz Saray'a girme hakkının olmadığı" savunması ile mutabık kaldığını, ancak Beyaz Saray'ın bir kez kapılarını gazetecilere açması durumunda 1. maddenin uygulanacağını belirtti.

Hakim Kelly'nin aldığı bu geçici karar, CNN'in, Başkan Trump ve danışmanları aleyhine açtığı davanın ilk zaferi olarak değerlendirildi.

CNN ile Beyaz Saray arasındaki davanın sonuçlanmasının aylar sürebileceği belirtiliyor.

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