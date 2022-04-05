Kadrosunda birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Hakim dizisinin Your Honor isimli yabancı yapımdan uyarlandığı ifade ediliyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Erkan Tunç ve Süleyman Mert Özdemir oturuyor. Senaryosu ise Yılmaz Şahin ile Çağla Kızılelma tarafından kaleme alınıyor. Peki Hakim dizisinin konusu nedir? Hakim dizisinin oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...
Hakim dizisinin çekimleri, İstanbul'un farklı bölgelerinde gerçekleştiriliyor. Çekimlerin çoğunluğu Çağlayan ve Beykoz'da yapılıyor. Ayrıca Beşiktaş ve Laleli semtlerinde de çekimler gerçekleştiriliyor.
İdealist ve dürüst bir Hâkim olan Ömer Arif Derman'ın hayatı, oğlunun suça karışmasının ardından değişir. Derman, eşinin ani ölümünün ardından oğlu Ozan ile kendine yeni bir dünya kurmaya çalışmaktadır. Ancak bu dünya, oğlunun birini öldürmesiyle mahvolur.
Erdal Beşikçioğlu - Ömer Arif Derman
Yurdaer Okur - Azem Demirkıran
Eslem Akar - Deniz Demirkıran
Burcu Kara - Ayşe Korkmaz
Uğur Yücel - Cevdet
Hasibe Eren - Gülbahar
Ebru Özkan - Yasemin Kaner
Seda Akman - Zümrüt Demirkıran
Fatih Berk Şahin - Ozan Derman
Naz Çağla Irmak - Ceren
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