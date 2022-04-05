Kadrosunda birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Hakim dizisinin Your Honor isimli yabancı yapımdan uyarlandığı ifade ediliyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Erkan Tunç ve Süleyman Mert Özdemir oturuyor. Senaryosu ise Yılmaz Şahin ile Çağla Kızılelma tarafından kaleme alınıyor. Peki Hakim dizisinin konusu nedir? Hakim dizisinin oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

HAKİM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Hakim dizisinin çekimleri, İstanbul'un farklı bölgelerinde gerçekleştiriliyor. Çekimlerin çoğunluğu Çağlayan ve Beykoz'da yapılıyor. Ayrıca Beşiktaş ve Laleli semtlerinde de çekimler gerçekleştiriliyor.

HAKİM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

İdealist ve dürüst bir Hâkim olan Ömer Arif Derman'ın hayatı, oğlunun suça karışmasının ardından değişir. Derman, eşinin ani ölümünün ardından oğlu Ozan ile kendine yeni bir dünya kurmaya çalışmaktadır. Ancak bu dünya, oğlunun birini öldürmesiyle mahvolur.

HAKİM DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Erdal Beşikçioğlu - Ömer Arif Derman

Yurdaer Okur - Azem Demirkıran

Eslem Akar - Deniz Demirkıran

Burcu Kara - Ayşe Korkmaz

Uğur Yücel - Cevdet

Hasibe Eren - Gülbahar

Ebru Özkan - Yasemin Kaner

Seda Akman - Zümrüt Demirkıran

Fatih Berk Şahin - Ozan Derman

Naz Çağla Irmak - Ceren



