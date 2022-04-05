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Hakim dizisinin konusu nedir? Hakim dizisinin oyuncuları kimler?

05.04.2022 01:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk bölümüyle 4 Nisan 2022 Pazartesi akşamında ekranlara gelen Hakim dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu araştırılıyor. Suç, dram türündeki Hakim dizisinde adalet için mücadele eden ancak oğlunun karıştığı suçun ardından hayatı değişen Hakim Ömer'in hikayesi işleniyor. Peki Hakim dizisinin oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

Hakim dizisinin konusu nedir? Hakim dizisinin oyuncuları kimler?

Kadrosunda birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Hakim dizisinin Your Honor isimli yabancı yapımdan uyarlandığı ifade ediliyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Erkan Tunç ve Süleyman Mert Özdemir oturuyor. Senaryosu ise Yılmaz Şahin ile Çağla Kızılelma tarafından kaleme alınıyor. Peki Hakim dizisinin konusu nedir? Hakim dizisinin oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

HAKİM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Hakim dizisinin çekimleri, İstanbul'un farklı bölgelerinde gerçekleştiriliyor. Çekimlerin çoğunluğu Çağlayan ve Beykoz'da yapılıyor. Ayrıca Beşiktaş ve Laleli semtlerinde de çekimler gerçekleştiriliyor.

Hakim dizisinin konusu nedir? Hakim dizisinin oyuncuları kimler?

HAKİM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

İdealist ve dürüst bir Hâkim olan Ömer Arif Derman'ın hayatı, oğlunun suça karışmasının ardından değişir. Derman, eşinin ani ölümünün ardından oğlu Ozan ile kendine yeni bir dünya kurmaya çalışmaktadır. Ancak bu dünya, oğlunun birini öldürmesiyle mahvolur.

HAKİM DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Erdal Beşikçioğlu - Ömer Arif Derman
Yurdaer Okur - Azem Demirkıran
Eslem Akar - Deniz Demirkıran
Burcu Kara - Ayşe Korkmaz
Uğur Yücel - Cevdet
Hasibe Eren - Gülbahar
Ebru Özkan - Yasemin Kaner
Seda Akman - Zümrüt Demirkıran
Fatih Berk Şahin - Ozan Derman
Naz Çağla Irmak - Ceren


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