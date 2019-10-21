Hakim, sanık Varan’ın avukatının 5 maddelik talebini reddetti

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde Emine Bulut’un katil zanlısı Fedai Varan 2’nci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada ilk söz alan sanık Fedai Varan’ın avukatı hazırladığı 5 maddelik savunma talebini okudu. Hakim ise taleplerin tamamını reddetti.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada ilk sözü alan sanıl Fedai Varan’ın avukatı Ersoy Aytaç, 5 maddelik talebinin olduğunu ve taleplerin kabul edilmesi halinde sanık Fedai Varan’ın savunma yapacağını söyledi.

Avukat Aytaç, "Okullarda kadın cinayeti ile ilgili bir suç tipi bize öğretilmedi. Kadın örgütleri ve soruşturma makamı olarak biz aile içi şiddet dosyası olduğunu düşünüyoruz. Emine Bulut’un öldürülmesi kadın örgütleri tarafından doğrudan kadın olması ile alakalıdır. İstanbul Sözleşmesi’ne göre kadın örgütlerinin davaya katılma hakları var" dedi.

"Görüntüler verilirse savunma yapacağız"

Olaya ilişkin görüntülerinin kendileri ile paylaşılmasını isteyerek ek süre talep eden Aytaç, "Dosya içeriğinde bulunan olay anına ilişkin dijital veriler taraflara verilmedi. Bu görüntüler bize verilmesi durumunda savunma yapacağız. Ben katili savunmuyorum, suça konu olan eylemi de savunmuyorum. Sanığın yargılama hukukundan doğan haklarını savunuyorum. Silahların eşitliği ilkesi kapsamında sanığın ve müdafinin bu görüntüleri alma ve inceleme için uzmana inceletme hakkı var. Bu hak ihlal ediliyor" şeklinde konuştu.