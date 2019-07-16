Hakim ve savcı adaylarından Özel Harekat Daire Başkanlığı'na ziyaret

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Adalet Akademisi Daire Başkanı Tubanur Karakurt Akkaya, 15 Temmuz darbe girişiminin 3'ncü yıl dönümünde, 160 hâkim ve savcı adayı ile Gölbaşı Özel Harekât Başkanlığını ziyaret etti.

Ziyarette, Özel Harekat Dairesi Sosyal Destek Şube Müdürü Murat Tekin, 15 Temmuz gazileri ve o gece görev yapan polisler, darbe gecesi yaşadıklarını anlattı. Türkiye Adalet Akademisi Daire Başkanı Tubanur Karakurt Akkaya, 15 Temmuz gecesi darbe girişiminin milletin direnişiyle karşılık bularak, son bulduğunu söyledi. Türkiye'de daha önce darbeler yaşanmasına rağmen, ilk defa savaş uçaklarıyla devletin çok önemli kurumlarının bombalandığını, emniyet güçlerine ve sivil halka ateş açıldığını hatırlatan Akkaya, şöyle konuştu:

"Türkiye Adalet Akademisi, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası iyi bir sınav vererek, yargı teşkilatında FETÖ mensubu hâkim ve savcıların ihraç edilmesiyle ortaya çıkan boşluğu doldurmak için gayretle çalışmış, çok kısa sürede 10 bine yakın hâkim ve savcıya eğitim vererek, onları yargı teşkilatına kazandırmıştır. Bu darbe girişimi bize yargı alanındaki sorunları en aza indirebilmek için, hukuk uygulayıcılarına hak ve adaleti temel alan bir hukuk yaklaşımı kazandırmanın önemini bir kere daha göstermiştir. Türkiye Adalet Akademisi olarak amacımız, hâkim ve savcıların ön yargısız, ülkesini ve milletini seven, vicdanlı, sorumluluk sahibi, tam bir hukuk bilgisine sahip, milletin değerlerine sahip çıkacak adil hâkim ve cumhuriyet savcıları yetiştirmektir."

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