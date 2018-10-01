HABER

"Hakim ve savcı sayısı yıl sonu 20 bin civarına ulaşacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 18:41 | Son Güncelleme

HSK İkinci Daire Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu: - "Birtakım sorunlar yaşadık. Birtakım ihraçlar yaşandı. Bundan kaynaklanan personel ihtiyacı söz konusu oldu. Ona rağmen insan üstü bir gayretle adalet hizmetinin yürütülebilmesi için her türlü özveri gösterildi. Sayısal olarak çok şükür bu eksikliğimizi tamamlamak üzereyiz. 15 Temmuz'dan önce 16 bin olan hakim ve savcı sayısı, bu yıl sonu 20 bin civarına ulaşacak"

BALIKESİR (AA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Daire Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, "Birtakım sorunlar yaşadık. Birtakım ihraçlar yaşandı. Bundan kaynaklanan personel ihtiyacı söz konusu oldu. Ona rağmen insan üstü bir gayretle adalet hizmetinin yürütülebilmesi için her türlü özveri gösterildi. Sayısal olarak çok şükür bu eksikliğimizi tamamlamak üzereyiz. 15 Temmuz'dan önce 16 bin olan hakim ve savcı sayısı, bu yıl sonu 20 bin civarına ulaşacak." dedi.

Köseoğlu, Rektörlük konferans salonunda gerçekleştirilen Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulunun açılış töreninde yaptığı konuşmada, törenin ardından "açılış dersi" vereceğini ve bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin geçirdiği süreçlerde adalet teşkilatının çok önemli bir fonksiyonu yerine getirdiğini belirten Köseoğlu, "Bu süreçte adalet, hem ciddi anlamda etkilendi, hem yara aldı. Ülkemizin başına gelenler, başka bir ülkede yaşansaydı adliye, adalet, felç olurdu. Bizim 15 Temmuz gecesinden itibaren hiç durmadan işleyen bir yargımız mevcut ve hala işliyor." diye konuştu.

Yargıyı duraksamadan işletebilmenin çok büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Köseoğlu, şunları kaydetti:

"Bu başarı, hakim ve savcılarımızın gerçekten özverili çalışmaları neticesinde ortaya çıkmış bir başarıdır. Başka bir ülkede bunu göremezsiniz. Çok ciddi travmatik durumlar ortaya çıkmış ama meslek bilinciyle, ülke sevgisiyle, vatan aşkıyla bu travma çok şükür atlatılmıştır. Birtakım sorunlar yaşadık. Birtakım ihraçlar yaşandı. Bundan kaynaklanan personel ihtiyacı söz konusu oldu. Ona rağmen insanüstü bir gayretle adalet hizmetinin yürütülebilmesi için her türlü özveri gösterildi. Sayısal olarak çok şükür bu eksikliğimizi tamamlamak üzereyiz. 15 Temmuz'dan önce 16 bin olan hakim ve savcı sayısı, bu yıl sonu 20 bin civarına ulaşacak."

Köseoğlu, adliyeleri ziyaret ettiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adliyelerde savcı ve hakim ihtiyacından bahsediliyor ama bu, yardımcı personel ihtiyacı, özel olarak belirtiliyor. Şu anda ciddi anlamda yardımcı personel ihtiyacımız var. Yapılan sınavlar vesilesiyle 5 bin 200 yardımcı personel ihtiyacımızı karşılayacağız. Önümüzdeki yıllarda da bu alımlar devam edecek. Nitelikli adalet hizmeti üretebilmek nitelikli personel ile olur. Bu anlamda adalet meslek yüksekokulları ve mezunları devreye giriyor. Şu an itibarıyla Bakanlıkta adalet meslek yüksekokulu mezunu 2 bin 369 çalışan var. Bu sayı yetersiz ve bunu artırmamız gerekiyor."

Açılış törenine, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Garnizon Komutanı Vekili Albay Fehmi Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ertan Demirkapı'nın yanı sıra idari ve akademik personel ile öğrenciler katıldı.

PARTNERRusların akılalmaz kurnazlığı! Para ödememek için...Rusların akılalmaz kurnazlığı! Para ödememek için...
Datça'da hortumDatça'da hortum
Vize alamadığı Afgan eşini Türkiye'ye getiremiyorVize alamadığı Afgan eşini Türkiye'ye getiremiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adalet Meslek Yüksek Okulu Balıkesir Bandırma

En Çok Okunan Haberler

Kayınpederini öldüren gelin korkunç gerçeği anlattı: Defalarca tecavüz etti!

Kayınpederini öldüren gelin korkunç gerçeği anlattı: Defalarca tecavüz etti!

Rabobank'tan dolar/TL öngörüsü (Dolar hangi seviyelere iner?)

Rabobank'tan dolar/TL öngörüsü (Dolar hangi seviyelere iner?)

Zayn Malik'in masörle geçirdiği zevk gecesi başına bela oldu

Zayn Malik'in masörle geçirdiği zevk gecesi başına bela oldu

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Sosyal medya fenomenleri serbest kaldı

Sosyal medya fenomenleri serbest kaldı

Show TV ve Habertürk kime satıldı?

Show TV ve Habertürk kime satıldı?

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji'den tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Meteoroloji'den tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Türk erkeklerine büyük tuzak! Parayı alan oraya gidiyor

Türk erkeklerine büyük tuzak! Parayı alan oraya gidiyor

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşine 10 yıl hapis

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşine 10 yıl hapis

Ünlü spiker Buket Aydın trafik kazası geçirdi

Ünlü spiker Buket Aydın trafik kazası geçirdi

THY uçağında korku dolu dakikalar!

THY uçağında korku dolu dakikalar!

Meteorolojiden tropik fırtına sonrası İstanbul için bir uyarı daha!

Meteorolojiden tropik fırtına sonrası İstanbul için bir uyarı daha!

Ciner medya satıldı mı? Nagehan Alçı iddialara yanıt verdi

Ciner medya satıldı mı? Nagehan Alçı iddialara yanıt verdi

TEM bağlantı yolunda TIR devrildi! Trafik kilit

TEM bağlantı yolunda TIR devrildi! Trafik kilit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.