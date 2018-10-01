"Hakim ve savcı sayısı yıl sonu 20 bin civarına ulaşacak"

BALIKESİR (AA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Daire Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, "Birtakım sorunlar yaşadık. Birtakım ihraçlar yaşandı. Bundan kaynaklanan personel ihtiyacı söz konusu oldu. Ona rağmen insan üstü bir gayretle adalet hizmetinin yürütülebilmesi için her türlü özveri gösterildi. Sayısal olarak çok şükür bu eksikliğimizi tamamlamak üzereyiz. 15 Temmuz'dan önce 16 bin olan hakim ve savcı sayısı, bu yıl sonu 20 bin civarına ulaşacak." dedi.

Köseoğlu, Rektörlük konferans salonunda gerçekleştirilen Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulunun açılış töreninde yaptığı konuşmada, törenin ardından "açılış dersi" vereceğini ve bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin geçirdiği süreçlerde adalet teşkilatının çok önemli bir fonksiyonu yerine getirdiğini belirten Köseoğlu, "Bu süreçte adalet, hem ciddi anlamda etkilendi, hem yara aldı. Ülkemizin başına gelenler, başka bir ülkede yaşansaydı adliye, adalet, felç olurdu. Bizim 15 Temmuz gecesinden itibaren hiç durmadan işleyen bir yargımız mevcut ve hala işliyor." diye konuştu.