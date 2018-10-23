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Hakim ve Savcılar Kurulu, Ağustos 2018 Terfi Sonuçlarını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 19:21 | Son Güncelleme

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) resmi internet sitesi üzerinden Ağustos 2018 Terfi Sonuçlarını açıkladı.

Hakim ve Savcılar Kurulu, Ağustos 2018 Terfi Sonuçlarını açıkladı

İnternet sitesi üzerinde, Ağustos 2018 Döneminde Derece Terfi Yapan Adli Yargı Hakimlerine Ait Terfi Sonuçları, Derece Terfi Yapan Cumhuriyet Başsavcı ve Savcılarına Ait Terfi Sonuçları, Derece Terfi Yapan İdari Yargı Hakimlerine Ait Terfi Sonuçları, İtibari Terfi Yapan Adli Yargı Hâkimlerine Ait Terfi Sonuçları, İtibari Terfi Yapan Cumhuriyet Başsavcı ve Savcılarına Ait Terfi Sonuçları, İtibari Terfi Yapan İdari Yargı Hâkimlerine Ait Terfi Sonuçları, Birinci Sınıfa Ayrılan Adli Yargı Hâkimlerine Ait Liste, Birinci Sınıfa Ayrılan Cumhuriyet Başsavcı ve Savcılarına Ait Liste, Birinci Sınıfa Ayrılan İdari Yargı Hâkimlerine Ait Liste, Birinci Sınıf Olan Adli Yargı Hâkimlerine Ait Liste, Birinci Sınıf Olan Cumhuriyet Başsavcı ve Savcılarına Ait Liste, Birinci Sınıf Olan İdari Yargı Hakimlerine Ait Liste yer alıyor.

Ayrıca yine Ağustos 2018 Dönemi İtibariyle Kıstas Aylığı yüzde 81 Oranına Yükseltilen Adli Yargı Hakimlerine Ait Liste, Cumhuriyet Başsavcı ve Savcılarına Ait Liste, İdari Yargı Hakimlerine Ait Liste, Adli Yargı Hakimlerine Ait Liste, Cumhuriyet Başsavcı ve Savcılarına Ait Liste, İdari Yargı Hâkimlerine Ait Liste de duyuruldu.

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Anahtar Kelimeler:
hsk Hakim ve Savcılar Kurulu Terfi

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