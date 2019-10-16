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Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 05:37 | Son Güncelleme

Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları

HSK kararlarında, birinci dereceye yükselmiş olup 31 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarından oluşan listelere yer verildi.

Ağustos 2019 döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olanlar listeye dahil edilmedi.

Birinci dereceye yükseldikleri ve sürelerini bitirdikleri halde bu listede isimlerini göremeyenler, yayım tarihinden itibaren bir ay içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunmak suretiyle durumlarının incelenmesini isteyebilecek.

HSK'nin bir başka kararında, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 21'inci maddesine göre 2 yıllık yükselme sürelerini aldıkları aylıkta Ağustos 2019 dönemi sonuna kadar bitiren adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarının bulunduğu listeler de yayımlandı.

Söz konusu kararda da sürelerini doldurdukları halde listede adlarını bulamayanlar, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde HSK'ye yazılı müracaatta bulunarak durumlarının yeniden incelenmesini talep edebilecek. (AA)

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hakim savcı Resmi Gazete

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