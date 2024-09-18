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Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de!

18.09.2024 01:17
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Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, Cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de!

HSK kararlarında, birinci dereceye yükselmiş olup 31 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli yargı hakim Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isimlerinden oluşan listelere yer verildi.

Listede 41 hakim, 17 savcı ve 11 idari yargı hakiminin ismi yer aldı. Ağustos 2024 döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olanlar listeye dahil edilmedi.

Birinci dereceye yükseldikleri ve sürelerini bitirdikleri halde listede isimlerini göremeyenler 30 gün içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunmak suretiyle durumlarının incelenmesini isteyebilecek.

HSK'nin bir başka kararında ise 2 yıllık yükselme sürelerini aldıkları aylıkta Ağustos 2024 dönemi sonuna kadar bitiren adli yargı hakim, Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarının bulunduğu listeler de yayımlandı.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Savcı hakim
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