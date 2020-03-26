HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hakim ve savcıların görevde yükselmeleri kararı (İsim listesi Resmi Gazete'de)

Hakim ve savcıların görevde yükselmeleri kararı (İsim listesi Resmi Gazete'de)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2020 07:56 | Son Güncelleme

Aralık 2019 dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip, HSK tarafından yükseltilmelerine karar verilen adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listeleri Resmi Gazete'de yer aldı.

Hakim ve savcıların görevde yükselmeleri kararı (İsim listesi Resmi Gazete'de)

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

İSİM LİSTESİ RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete'deki HSK kararlarında, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 29. maddesine göre, Aralık 2019 dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip yükseltilmelerine karar verilen adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcılarının isim listelerine yer verildi.

HSK'nin bir başka kararında ise 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla birinci dereceye yükselip Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca ilk kez birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcısı ve savcılarının isimleri duyuruldu.

Sürelerini doldurdukları halde bu listede adlarını bulamayanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunmak suretiyle durumlarının incelenmesini isteyebilecekleri bildirildi.

RESMİ GAZETE'DEKİ İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Avrupa da peşinde! İşte koronavirüse karşı Türklerin gizli silahı Avrupa da peşinde! İşte koronavirüse karşı Türklerin gizli silahı
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
Koronavirüs vücutta kalıcı hasar bırakıyor mu?Koronavirüs vücutta kalıcı hasar bırakıyor mu?
Anahtar Kelimeler:
hsk Resmi Gazete hakim savcı yükselme kararı isim listesi

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

5 günlük raporla taburcu edildi, yolda koronavirüs şüphesiyle yakalandı

5 günlük raporla taburcu edildi, yolda koronavirüs şüphesiyle yakalandı

Ünlü çiftten flaş karar! Serdar Ortaç böyle duyurdu

Ünlü çiftten flaş karar! Serdar Ortaç böyle duyurdu

CZN Burak'tan örnek hareket! Restoranlarını boşalttı ve...

CZN Burak'tan örnek hareket! Restoranlarını boşalttı ve...

Bakan Koca: Can kaybı 59'a, vaka sayısı 2 bin 433'e yükseldi

Bakan Koca: Can kaybı 59'a, vaka sayısı 2 bin 433'e yükseldi

DSÖ'den ülkelere çağrı: Koronavirüse karşı zamanı iyi kullanın

DSÖ'den ülkelere çağrı: Koronavirüse karşı zamanı iyi kullanın

İlginizi Çekebilir

Evden çalışmanın püf noktaları

Evden çalışmanın püf noktaları

İstanbul'da 24 aile hekimi ile hemşirenin testi pozitif çıktı

İstanbul'da 24 aile hekimi ile hemşirenin testi pozitif çıktı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bakan Koca açıkladı: 7 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Bakan Koca açıkladı: 7 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden uzaklaştırdı!

İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden uzaklaştırdı!

Diğer Haberler
Kapalı olması gereken eğlence mekanlarına baskın

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

33 yaşındaki Dilek Tahtalı koronavirüs nedeniyle mi hayatını kaybetti? Paylaşımları olay oldu

Paylaşımları olay oldu: Düş ateş bırak yakamı

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de: 8 madde ve türevi uyuşturucu madde kapsamına alındı

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlandı: Solunum cihazlarının ihracı ön izne bağlandı

Solunum cihazlarıyla ilgili flaş karar!

Koronavirüs tedbirlerine uymayan gece kulübüne operasyon: 20 gözaltı

Eğlence mekanlarına 'korona' baskını: 20 gözaltı

Reçete yazılarak 5 gün rapor verilen hasta, yolda koronavirüs şüphelisi diye yakalandı

5 günlük raporla taburcu edildi, yolda koronavirüs şüphesiyle yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.