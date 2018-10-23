Hakim ve savcıların terfi sonuçları ilan edildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesince hazırlanan 2 bin 172 hakim ve savcının terfi sonuçları ilan edildi.
HSK 2. Dairesi, 2018 Ağustos dönemine ait terfi çalışmalarını tamamladı.
Adli ve idari yargı hakimleri ile Cumhuriyet Başsavcı ve savcılarına ait derece terfi, itibari terfi, birinci sınıfa ayrılma, birinci sınıf olma, puan inceleme sonuçları Kurulun internet sitesinde yayımlandı.
Suudi konsolosluğuna ait araçta Cemal Kaşıkçı'nın eşyaları bulundu!
O trafik polisi konuştu: Bütün çocuklar benim çocuğum
ABD'den flaş Cemal Kaşıkçı açıklaması!
Anne-oğuldan iğrenç plan! Genç kızları böyle tuzağa düşürmüşler
Erzurum'da lapa lapa kar yağdı!
Suudi Arabistan Kralı Selman, Cemal Kaşıkçı'nın ailesini kabul etti
Bu resim interneti kasıp kavuruyor! Peki hangisi çocuğun annesi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 'pedagojik formasyon' müjdesi
Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na 'andımız' tepkisi: Cesaretsizlik
Yeni iPhone modelleri cazibesini yitirmiş durumda
Okuyucu Yorumları 0 yorum