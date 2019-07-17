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Hakim Yasin Tüysüz son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 13:58 | Son Güncelleme

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Yasin Tüysüz'ün cenazesi toprağa verildi - Cenaze törenine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı

Kalp krizi sonucu evinde hayatını kaybeden Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Yasin Tüysüz'ün (42) cenazesi, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde defnedildi.

Cenazesi Ankara'dan Sorgun ilçesine getirilen Tüysüz için öğle vakti Garajlar Yeni Cami'de tören düzenlendi.

Törene Tüysüz'ün ailesi ve yakınları ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yozgat Valisi Kadir Çakır, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Müftüsü Salih Sezik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Tüysüz'ün cenazesi Duralidayılı Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hakim Yasin Tüysüz Sorgun Yozgat

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