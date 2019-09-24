HABER

Hakim Yılmaz 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 12:56 | Son Güncelleme

JİTEM ve KCK davalarının görüldüğü mahkemelerin başkanı olan ve FETÖ’yle irtibatlı olduğu gerekçesiyle ihraç edilen eski hakim Menderes Yılmaz, yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.JİTEM, KCK ve faili meçhul cinayetler davalarının görüldüğü mahkemelerin başkanı olan ve FETÖ ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen eski hakim Menderes Yılmaz’ın, ‘TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs’, ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’, ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ ve ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlarından yargılanmasına devam edildi.

JİTEM ve KCK davalarının görüldüğü mahkemelerin başkanı olan ve FETÖ’yle irtibatlı olduğu gerekçesiyle ihraç edilen eski hakim Menderes Yılmaz, yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
JİTEM, KCK ve faili meçhul cinayetler davalarının görüldüğü mahkemelerin başkanı olan ve FETÖ ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen eski hakim Menderes Yılmaz’ın, ‘TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs’, ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’, ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ ve ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlarından yargılanmasına devam edildi. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Menderes Yılmaz SEGBİS’le bağlanırken, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanık avukatı ve son sözü sorulan sanık Menderes Yılmaz üzerine atılı suçları kabul etmeyerek beraat talep etti.

7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Mahkeme heyeti, sanık Yılmaz’ın ‘TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs’, ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’, ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlarından beraatine karar verdi. Mahkeme, sanık Yılmaz’ı, ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

İddianameden
İstanbul Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Menderes Yılmaz’ın emekli Albay Cemal Temizöz’ün faali meçhul cinayetlerden, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada tanık ile gizli tanıkların soruşturma aşamasında baskı, tehdit ve şantajla ifade aldığı kaydedildi. İddianamede, sanık Yılmaz’ın örgüt için mahrem kabul edilen ve kamuoyu için önemli olan Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi ve sonrasında İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesinde mahkeme başkanı olarak görev yaptığı belirtildi.
Sanık Yılmaz’ın ‘TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs’, ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’, ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

PARTNER'Doğurduğumu zannedip mesaj atanlar oldu''Doğurduğumu zannedip mesaj atanlar oldu'
Eski eşini öldürmeye gittiği iddiasıyla tutuklanan şahıs cezaevinde intihar ettiEski eşini öldürmeye gittiği iddiasıyla tutuklanan şahıs cezaevinde intihar etti
Bitlis'te uyuşturucu operasyonuBitlis'te uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

'Dün gece şeytanlık yapıldı! Eşek dahi olsanız...'

'Dün gece şeytanlık yapıldı! Eşek dahi olsanız...'

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı ve konsolos aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Alkollü sürücü D-100 karayolunu savaş alanına çevirdi

İstanbul'da korku dolu anlar: Makas ata ata geldi

Yaşlı adam, lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.