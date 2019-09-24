Hakim Yılmaz 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

JİTEM ve KCK davalarının görüldüğü mahkemelerin başkanı olan ve FETÖ’yle irtibatlı olduğu gerekçesiyle ihraç edilen eski hakim Menderes Yılmaz, yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

JİTEM, KCK ve faili meçhul cinayetler davalarının görüldüğü mahkemelerin başkanı olan ve FETÖ ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen eski hakim Menderes Yılmaz’ın, ‘TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs’, ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’, ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ ve ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlarından yargılanmasına devam edildi. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Menderes Yılmaz SEGBİS’le bağlanırken, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanık avukatı ve son sözü sorulan sanık Menderes Yılmaz üzerine atılı suçları kabul etmeyerek beraat talep etti.

7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Mahkeme heyeti, sanık Yılmaz’ın ‘TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs’, ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’, ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlarından beraatine karar verdi. Mahkeme, sanık Yılmaz’ı, ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.