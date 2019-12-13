Hakimden dolandırıcılık sanığına "Altınlar çorabın içinde veriliyor, bu nasıl tahsilat" tepkisi

Kastamonu'da, telefonda arayarak kendilerini adliye çalışanı olarak tanıtarak bir kadını yaklaşık 30 bin lira dolandırdıkları iddia edilen sanıkların yargılanmasına başlandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "dolandırıcılık," ile "kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması ve bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" yaptıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan Halit E. ve Samet T. katıldı.

Samet T, duruşmada yaptığı savunmasında, olayda dolandırıcılık yapmak gibi bir niyeti bulunmadığını söyledi.

Halil isimli bir kişinin kendisini arayarak, "Kastamonu'da birinden alacağı olduğunu, bunu tahsil ederse bin lira vereceğini" söylediğini öne süren Samet T, "Daha sonra bana içinde altınlar bulunan çorabı verdiler. Bu çorabı bana veren kişi müştekiydi. Bunları Halil'e teslim edip bin lira aldım. Kadının zararını cezaevinden çıktığımda gidereceğim." ifadesini kullandı.

Bunun üzerine mahkeme heyeti başkanı sanığa, "Altınlar çorabın içinde veriliyor, bu nasıl tahsilat" diyerek tepki gösterdi.