HABER

Hakimden dolandırıcılık sanığına "Altınlar çorabın içinde veriliyor, bu nasıl tahsilat" tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 16:19 | Son Güncelleme

Hakimden dolandırıcılık sanığına "Altınlar çorabın içinde veriliyor, bu nasıl tahsilat" tepkisi

Kastamonu'da, telefonda arayarak kendilerini adliye çalışanı olarak tanıtarak bir kadını yaklaşık 30 bin lira dolandırdıkları iddia edilen sanıkların yargılanmasına başlandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "dolandırıcılık," ile "kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması ve bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" yaptıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan Halit E. ve Samet T. katıldı.

Samet T, duruşmada yaptığı savunmasında, olayda dolandırıcılık yapmak gibi bir niyeti bulunmadığını söyledi.

Halil isimli bir kişinin kendisini arayarak, "Kastamonu'da birinden alacağı olduğunu, bunu tahsil ederse bin lira vereceğini" söylediğini öne süren Samet T, "Daha sonra bana içinde altınlar bulunan çorabı verdiler. Bu çorabı bana veren kişi müştekiydi. Bunları Halil'e teslim edip bin lira aldım. Kadının zararını cezaevinden çıktığımda gidereceğim." ifadesini kullandı.

Bunun üzerine mahkeme heyeti başkanı sanığa, "Altınlar çorabın içinde veriliyor, bu nasıl tahsilat" diyerek tepki gösterdi.

Halit E. de olaydan habersiz olduğunu, suçunun bulunmadığını ileri sürdü.

Müşteki Zehra B. ise 5 bilezik, 3 çeyrek altın ile 2 bin lirasının alındığını anlatarak, "Olay günü beni telefonla arayan kişi, 'Adliyeden arıyoruz. Kuyumcuyu soymuşlar. Olay yerinde sizin kimliğiniz bulunmuş. Evde altın var mı?' dedi. Ben de olduğunu söyledim. Altınları çoraba koyup eve gelenlere vermemi istediler. 'Eğer gelecekseniz polisle gelin.' dedim. Sonra bunlar geldi. Yanlarında polis yoktu. Beni öldürürler diye dedikleri gibi çorabın içine koyarak altınları verdim." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kastamonu'da geçen yıl, kendisini adliye çalışanı olarak tanıtan bir kişinin telefonla araması üzerine Zehra B, eve gelen kişilere altın ve parayı çorabın içine koyarak teslim etmiş, daha sonra dolandırıldığını anlayınca polise şikayette bulunmuştu.

Polisin takibi sonucu yakalanan Halit E. ve Samet T. tutuklanmıştı.

PARTNER Aşık olduğu adamı görünce hayatının şokunu yaşadı! Aşık olduğu adamı görünce hayatının şokunu yaşadı!
Rezidansta bavul içinde cesedi bulunan Didem Mengü son yolculuğuna uğurlandıRezidansta bavul içinde cesedi bulunan Didem Mengü son yolculuğuna uğurlandı
33 yıl görev yaptığı Fakültenin önünden son yolculuğuna uğurlandı33 yıl görev yaptığı Fakültenin önünden son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KASTAMONU telefonla dolandırıcılık

En Çok Okunan Haberler

Yeni partide 'belediye başkanı' sürprizi!

Yeni partide 'belediye başkanı' sürprizi!

Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin ilkelerini açıkladı

Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin ilkelerini açıkladı

Tapuda yeni dönem!

Tapuda yeni dönem!

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında sert sözler

Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında sert sözler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2020 bütçesi İBB Meclisi'nde onaylandı

İBB Meclisi'nin 2020 bütçesi onaylandı

Son dakika: Güleda Cankel'in katili Zafer Pehlivan hakkında istenen ceza belli oldu

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme!

Akşener'in '20 milletvekili isteseler veririm' ifadesine AK Partili isimden tepki!

Akşener'in '20 milletvekili isteseler veririm' ifadesine tepki!

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus askeri gemisi Boğaz'dan geçti

'Palu Ailesi'nin damadından 3 kadın memura ölüm tehditi!

Kamuoyunda ‘Palu Ailesi’ olarak biliniyorlar! Yeni gelişme

Son dakika: ABD Büyükelçisi Satterfield, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

ABD Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.