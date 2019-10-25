Hakime rüşvet karşılığı "usulsüz yargılama" davası

GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Kahramanmaraş'ta, baktığı dava dosyalarıyla ilgili rüşvet aldığı ve gönül ilişkisi olduğu kadını sürekli yüksek ücretten bilirkişi atadığı iddia edilen hakim ile rüşvet verilmesine aracılık ettiği öne sürülen iş adamı ve avukat hakkında dava açıldı.

Kahramanmaraş'ta görev yapan hakim C.P'nin rüşvet aldığı iddiaları üzerine başlatılan incelemenin ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) soruşturma izni verdi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcı Vekili Berekat Aksoy tarafından yürütülen soruşturmanın ardından görevden uzaklaştırılan C.P. ile rüşvet verilmesine aracılık ettiği ileri sürülen iş adamı T.K. ve avukat O.B. hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, tutuksuz hakim için "rüşvet almak", "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs", "görevi kötüye kullanma" ve "sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme" suçlarından 7 yıl 4 aydan 40 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Tutuksuz diğer sanıklar iş adamı ve avukatın ise "rüşvet vermek", "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" ve "nüfuz ticareti" suçlarından 10 yıl 8 aydan 47 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.