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Hakimin odasında uyuşturucu hap düşüren hükümlü tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 15:06 | Son Güncelleme

  Ankara Adliyesi'nde denetimli serbestlik kapsamında çaycı olarak görevlendirilen hükümlü Serkan A., hakimin odasında çay servisi yaparken cebindeki uyuşturucu hapı düşürdü.

Ankara Adliyesi'nde denetimli serbestlik kapsamında çaycı olarak görevlendirilen hükümlü Serkan A., hakimin odasında çay servisi yaparken cebindeki uyuşturucu hapı düşürdü. Gözaltına alınan Serkan A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cezasının son bölümünü Ankara Açık Cezaevi'nde geçiren Serkan A., denetimli serbestlik kapsamında İş Yurtları tarafından Ankara Adliyesi'nde çaycı olarak görevlendirildi. Serkan A., iddiaya göre adliyede hakimin odasında çay servisi yaparken cebindeki uyuşturucu hapı düşürdü. Durumu fark eden hakimin bildirmesi üzerine polis, Serkan A.'yı takibe aldı. Hükümlünün, adliyenin tuvaletlerinden birinde çok miktarda uyuşturucuyu sakladığı belirlendi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, Serkan A. gözaltına alındı. Serkan A, savcılık sorgusunun ardından nöbetçi Ankara 7'nci Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi.

ANKARA, (DHA)-

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