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Hakimin sözleri acılı babayı kahretti! ‘Kalbim paramparça oldu’

03.02.2022 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadına yönelik şiddet olayları toplumda infial yaratmaya devam ederken İzmir’deki vahşetin davasında yaşanan olay yürekleri sızlattı. 5 aylık hamile kızını 16 bıçak darbesiyle öldüren Anıl Yolum’a, hakimin ‘Pandemi var, cezanı erteleyelim’ dediğini söyleyen baba Serdar Ünlü, ‘Duyunca şoke oldum. Kalbim paramparça oldu’ dedi.

Hakimin sözleri acılı babayı kahretti! ‘Kalbim paramparça oldu’

İzmir'de, 24 yaşındaki Anıl Yolum, birlikte yaşadığı 5 aylık hamile Sezen Ünlü'yü (17) 16 bıçak darbesi ile öldürmüştü. Yolum, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılandığı 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dışında, 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Ünlü'yü hakaret, tehdit ve darp ettiği iddiasıyla da yargılanıyor. Korkunç olay, şöyle yaşanmıştı: 26 Mart 2021'de sokakta yürüyen 5 aylık hamile Sezen Ünlü, dini nikâhla birlikte yaşadığı Anıl Yolum tarafından 16 kez bıçaklandı. Kanlar içinde yere yığılan Ünlü ve karnındaki bebeği, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sabah gazetesinin haberine göre; İddianame, Anıl Yolum için "Gebe olduğu bilinen kadını öldürmek" ve "Çocuğu kasten öldürmek" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tanık T.İ. ise kuzeni Sezen Ünlü'nün birlikte yaşadığı zanlıdan ayrıldıktan sonra 3 ay kendisinde kaldığını anlatarak, "Anıl Yolum o dönemde sürekli rahatsız ediyordu. Uzaklaştırma kararı alındı. Sahte sosyal medya hesaplarından Sezen'i aramaya başladı. Gönderdiği sesli mesajlarda küfür, hakaret ve tehdit vardı" ifadelerini kullandı.

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'DUYUNCA ŞOKE OLDUM'

Sezen Ünlü'nün öldürülmeden önce maruz kaldığı şiddete ilişkin darp davasında ise hâkimin sözleri acılı baba Serdar Ünlü'yü şoke etti. Hâkimin, Yolum'a "Pandemi var, cezanı erteleyelim" dediğini iddia eden baba Serdar Ünlü, "Bu adam kızıma uyguladığı şiddet nedeniyle uzaklaştırma kararı almış. Buna rağmen gelmiş kızıma şiddet uygulamış. Ve daha da kötüsü kızımı 16 bıçak darbesiyle öldürmüş. Sadece kızımımı değil, karnındaki bebeği de öldürmüş. Ona 'Pandemi var cezanı erteleyelim' denir mi? Duyunca şoke oldum. Kalbim paramparça oldu" dedi.

'USUL OLARAK SORULUR'

Ailenin avukatı Ulaş Deniz Öztürk, "Hâkim aslında usul gereği sordu. Ve usulü yerine getirdi. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Kararı çerçevesinde bu tip davalarda hâkim karardan önce sanığa usul olarak 'Cezanı erteleyelim mi?' diye soruyor. Sanık 2 senenin aşağısında hüküm alır ise hükmün ertelenmesi uygulanabilir" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet İzmir
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